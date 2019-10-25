اليمن..التوصل لاتفاق بين الحكومة و"الانتقالي" الجنوبي يتم توقعيه الأيام المقبلة

اليمن/عبدالله أحمد/الخليج 365

أكد مصدر حكومي يمني بدرجة وزير، أنه تم مساء الخميس، التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.

ونفى المصدر -رفض الكشف عن هويته- للأناضول ما تردد من أنه قد تم التوقيع على الاتفاق، الذي توصل إليه الجانبان، بعد مشاورات بدأت في مدينة جدة، وانتقلت الأسبوع الماضي إلى العاصمة السعودية الرياض.

وقال المصدر إنه سيتم التوقيع على الاتفاق بين الحكومة والانتقالي خلال الأيام القادمة، برعاية سعودية.

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وفي وقت سابق الخميس، كشف مصدر مقرب من المشاورات الدائرة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، عن تحقيق تقدم كبير في المشاورات بين الجانبين.

وأشار المصدر إلى أن المشاورات التي تجري برعاية سعودية، حسمت نقاط الخلاف التي تسببت في تأخير إعلان الاتفاق الأسبوع الماضي، دون أن يشير إلى هذه النقاط التي تم حسمها.

ومنذ بداية سبتمبر/ أيلول الماضي، جددت السعودية دعوتها الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي إلى الانخراط في حوار جدة "بشكل فوري ومن دون تأخير".

وجاءت دعوة الرياض إثر سيطرة قوات "الانتقالي" على مدينة عدن ومحافظة أبين جنوبي البلاد، بإسناد الطيران الحربي الإماراتي الذي قصف مواقع وتعزيزات القوات الحكومية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.