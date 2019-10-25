السفارة الاميركية تحذر مواطنيها بتجنب السفر الى العراق

بغداد (العراق)/ إبراهيم صالح/ الخليج 365



دعت السفارة الاميركية في بغداد، رعاياها بتجنب السفر الى العراق وتجنب اماكن التظاهرات بالتزامن مع استئناف الاحتجاجات في العاصمة بغداد وعدة مدن.



وذكرت السفارة في تنبيه، نشرته ليلة الخميس/الجمعة، إنه "وفقا للتقارير، من المتوقع أن تجري تظاهرات واسعة النطاق يوم الجمعة 25 تشرين الاول 2019، وستبدأ بعد صلاة الجمعة، قد يرى المواطنون الأميركيون تواجدا مكثفا للشرطة".



واضاف، انه "كما حصل في التظاهرات السابقة، من المحتمل إغلاق الطرق في جميع المدن الكبرى، بما في ذلك المنطقة الدولية (الخضراء) في بغداد".



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واوضح، ان "الإجراءات الواجب اتخاذها وفقا لنصائح السفر في أيار 2019، تتضمن: عدم السفر إلى العراق، تجنب مناطق التظاهرات، الامتثال لتوجيهات السلطات، مراقبة وسائل الإعلام المحلية لمعرفة الأخبار الجديدة".



واستؤنفت الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية، مساء أمس الخميس، في 9 محافظات جنوبي البلاد.



ومحافظات الجنوب ذات الغالبية الشيعية هي: البصرة وميسان وذي قار وواسط والنجف وكربلاء وبابل والديوانية والمثنى.

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