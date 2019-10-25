سياسي لبناني عن خطاب "عون": لتبرئة ذمته

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية عن خطاب مرتقب يوجهه الرئيس ميشال عون إلى الشعب، ظهر اليوم، في إطار الاحتجاجات المستمرة في لبنان لأكثر من أسبوع.

واجتاحت لبنان مظاهرات غير مسبوقة أصابت البلاد بالشلل على مدى أسبوع، احتجاجا على سياسيين؛ يعتبرهم المتظاهرون مسئولين عن الفساد والهدر في دولة مثقلة بالديون وتئن تحت وطأة أزمة اقتصادية.

وحول المضامين المحتملة لخطاب الرئيس اللبناني، قال أحمد مرعي نائب رئيس حزب الاتحاد اللبناني، إنَّه من المتوقع أن يشرح الرئيس "عون" للبنانيين أسباب هذه الأزمة التي تراكمت منذ 30 عامًا حتى اليوم، وسيشدد على أنَّ العهد الحالي ليس مسؤولًا عما جرى للاقتصاد اللبناني، وما آلت له الليرة اللبنانية.

وأضاف السياسي اللبناني، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، أنَّ الرئيس "عون" سيؤكّد أهمية مشروع التغيير والإصلاح الذي يتبناه، وسيذكر بمشروعات القانون المقدمة لمجلس النواب من أجل إصلاح قوانين تتعلق بالشفافية وحق المواطن في الوصول للمعلومات.

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وقال "مرعي" إنَّ "الجميع في لبنان يريد أن يعطي لنفسه براءة ذمة لما آلت له الأحداث تجاه هذا الواقع".

وعن رد الفعل الشعبي المتوقع حال الخطاب كان بهذه المضامين، قال "مرعي": "الحقيقة أن أي خطاب لأي مسؤول يريد أن يهدئ الاحتجاجات، لكن ردة فعل الشارع ستكون إلى مزيد من التصعيد لأن الشعب غير مقتنع بخطابات المسئولين السياسيين في ظل عدم قدرتهم على تحقيق إصلاحات فورية على كل".

ولفت نائب رئيس حزب الاتحاد اللبناني إلى أنَّ أنصار الرئيس يحاولون أن ينظموا تظاهرة أمام القصر الرئاسي لتأكّيد دعمهم للخطاب الذي سيلقيه الرئيس "عون"، لكن باقي الساحات ستكون الأمور مختلفة.

ولفت "مرعي" إلى أنَّ المحتجين في الشارع غير موحدين المطالب، وهناك من يريد إسقاط الحكومة وإقامة حكومة تكنوقراط، وهناك من يعتبر أنَّ سياسة النقد اللبنانية هي سبب الأزمة فيكون التغيير في هذا الإطار. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press