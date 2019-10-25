العاهل البحريني يصدر مرسوما بإنشاء هيئة للطاقة المستدامة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما بإنشاء هيئة للطاقة المستدامة، تكون تابعة لمجلس الوزراء.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن الهيئة تهدف إلى القيام بكافة المهام والمسئوليات المتعلقة بتقديم الدعم الفني للجهات المعنية في مجال المحافظة على مصادر الطاقة المستدامة بشتى أنواعها، فضلا عن رفع كفاءة استخداماتها وتطويرها وتحقيق التزويد الآمن منها، والتشجيع على الاستثمار فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

وتباشر الهيئة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، ومنها: التقييم الشامل لمصادر إنتاج الطاقة المستدامة ووسائل رفع كفاءتها، واقتراح السياسة العامة في هذا الشأن، وتقديم المشورة الفنية لجميع الجهات المنتجة والموزعة والمستهلكة للطاقة بمختلف أنواعها، سواء الحكومية أو الخاصة والمشتركة، لإدارة تلك المصادر والمحافظة عليها بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية المحفزة لنمو منتظم للاقتصاد الوطني.

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وتقوم الهيئة بتقديم الدعم الفني والتنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لاقتراح الأهداف الوطنية في مجالي الطاقة المستدامة وكفاءتها وتنفيذها، فضلا عن اقتراح استراتيجيات وسياسات وإجراءات التخطيط المتكامل والمستدام لجميع مصادر الطاقة المستدامة، وترشيد استخدام مصادرها، والمحافظة عليها ورفع كفاءة استخدامها، مع المحافظة على البيئة.

وتتابع الهيئة تنفيذ التوصيات التي يعتمدها مجلس الوزراء من خلال اللجنة التنسيقية وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ وتطبيق الاستراتيجيات والسياسات مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب اقتراح خطة العمل الوطنية الكفاءة الطاقة المستدامة، وتحديد الأهداف والنسب الوطنية لرفع كفاءة الطاقة المستدامة ونسبة مشاركتها في الخليط الكلي للطاقة.

كما أصدر الملك حمد بن عيسى مرسوما بتعيين الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا رئيسا لهيئة الطاقة المستدامة.