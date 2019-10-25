شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار بالسعودية ودرجة حرارة مرتفعة بالإمارات والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد طقس دول الخليج، اليوم، سقوط أمطار رعدية على أجزاء واسعة فى السعودية، بينما تشهد ممكبة البحرين طقسا رطبا وحار نسبيا، ومشمس فى الإمارات.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل ،القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (القيصومة وحفر الباطن) وأيضًا الأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة تبوك وكذلك على منطقتي مكة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها، كما يستمر توقع تكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل و الصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تتحول بعد الظهيرة شرقية إلى جنوبية شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الإمارات

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توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الجمعة صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، ورطبا ليلا وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غربا، مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية – شمالية غربية / 16 – 26 كم/ ساعة، تصل إلى 36 كم/ساعة أحيانا.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس، اليوم الخميس، فى مملكة البحرين سيكون رطباً وحار نسبياً مع وجود بعض السحب خلال النهار، وستكون درجة الحرارة العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 27 درجة مئوية.