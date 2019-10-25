شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مشروع "سمينار" التعليمى بمحافظة سراة عبيدة السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة مشروع "سمينار" التطويرى لقياس مدى التحسن فى نواتج التعلم لدى المتعلمين بالتزامن مع قرار وزارة التعليم المتضمن تطوير لائحة تقويم الطالب.

ويهدف هذا المشروع إلى مناقشة دورية كل أربعة أسابيع لتلك النواتج التعليمية لدى الطلاب والطالبات بمشاركة خبراء وأكاديميين من جامعات متخصصة ومشرفين ومشرفات وقادة وقائدات المدارس لتحسين نواتج التعلم وفق مؤشرات ومحكات مقننة.

وأوضح مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمى، أن اعتماد فكرة المشروع تمت بعد جلسات ونقاشات مطولة خلُصت إلى اعتماده بهذا الشكل الذي سيعزز مبدأ مهم وهو تبادل الخبرات بين مجموعة من الخبراء من بينهم المعلمون والمعلمات وتوجيه الجهود للميدان التعليمي لتحسين نواتج التعلم وعمل التغذية الراجعة اللازمة وفق نتائج المشروع التي ستظهر بين فترة وأخرى بعد تطبيقه.