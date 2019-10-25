رئيس الوزراء الموريتانى يبحث مع وفد سعودى سبل تعزيز التعاون بين البلدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس الوزراء الموريتانى إسماعيل ولد الشيخ سيديا، مساء الخميس فى نواكشوط، مع وفد من مجلس الشورى السعودى برئاسة عساف بن سالم أبو اثنين، رئيس لجنة الصداقة السعودية الموريتانية فى مجلس الشورى السعودى علاقات التعاون القائم بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.

وأكد رئيس وفد مجلس الشورى، في تصريح للصحفيين، أنه نقل لرئيس الوزراء الموريتاني تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وحكومة المملكة وتحيات معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ عبد الله آل الشيخ.

وقال "نحن في المملكة نقدر عاليا الدور الكبير الذي تقوم به الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة في التعاون الثنائي مع المملكة ونحن هنا في زيارة لتنمية الصداقة بين أعضاء مجلس الشورى بالمملكة والجمعية الوطنية ولجنة الصداقة الموريتانية السعودية".

وأوضح أن تم خلال الاجتماع بحث أطر التعاون الثنائي بين مجلس الشورى بالمملكة والجمعية الوطنية في موريتانيا وتطوير العلاقات الثانية بين البلدين الشقيقين.

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