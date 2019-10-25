مجلس النواب الليبي يرفض تصريحات أردوغان بالتدخل فى شئون ليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر مجلس النواب الليبى ما ورد بكلمة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان حول حق التدخل فى الشأن الليبى، باعتبار ليبيا إرث أجداده وجغرافيتها جزء من الإمبراطورية العثمانية البائدة.

وقال مجلس النواب، في بيان أوردته قناة (سكاى نيوز) اليوم الخميس، إن أردوغان يسعى عبر "هذه المغالطة التاريخية لتبرير دعمه للجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس ، مستبيحةً دماء الليبيين وأعراضهم وأموالهم".

وأضاف أن ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة، وتمتلك القدرة للدفاع عن نفسها في مواجهة أوهام الحالمين بإعادة استعمارها ، ولن نسمح لأي كان بالتدخل في شئونها الداخلية.

وأكد البرلمان رفضه واستنكاره لما "ورد بكلمة الرئيس التركي" ، مشددا "على ضرورة احترام العلاقة بين الشعبين الليبي والتركي التي نحرص على المحافظة عليها وتنميتها وتطويرها عوضا عن مثل هذه التصريحات الاستعمارية، والتدخل في الشأن الداخلي الليبي، ودعم الإرهابيين والمتطرفين والخارجين عن القانون".

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