شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العمل بالتوقيت الشتوى فى الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ العمل بالتوقيت الشتوى فى الأردن ليلة أمس بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المتخذ عام 2013. وينص القرار على بدء العمل بالتوقيت الشتوى اعتباراً من آخر يوم جمعة فى شهر أكتوبر من كل عام.

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