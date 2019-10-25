شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة عام 1952.. لبنان يفوز بعضوية مجلس الأمن الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدث فى مثل هذا اليوم 25 أكتوبر 1952، وللمرّة الثانية فى تاريخه، يدخل لبنان مجلس الأمن عضوًا غير دائم.

وفاز لبنان بعضوية مجلس الأمن الدولى بـ180 صوتًا من أصل 190، فى الانتخابات التى جرت فى الجمعية العمومية للأمم المتحدة لخمسة أعضاء جدد غير دائمين فى المجلس.