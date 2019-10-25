شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة عام 1952.. لبنان يفوز بعضوية مجلس الأمن الدولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدث فى مثل هذا اليوم 25 أكتوبر 1952، وللمرّة الثانية فى تاريخه، يدخل لبنان مجلس الأمن عضوًا غير دائم.
وفاز لبنان بعضوية مجلس الأمن الدولى بـ180 صوتًا من أصل 190، فى الانتخابات التى جرت فى الجمعية العمومية للأمم المتحدة لخمسة أعضاء جدد غير دائمين فى المجلس.
كانت هذه تفاصيل خبر زى النهاردة عام 1952.. لبنان يفوز بعضوية مجلس الأمن الدولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.