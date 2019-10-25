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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إطلاق خدمة الإنترنت الفضائى لأول مرة في أمريكا عام 2020
الجمعة 25 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
ستبدأ شركة SpaceX في تزويد عملاء الولايات المتحدة بنطاق عريض من خدمة الإنترنت الفضائى لأقمار Starlink الصناعية التابعة لها اعتبارًا من عام 2020.
ووفقا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى، قالت الشركة أيضًا إنها تخطط لإطلاق ست إلى ثماني مجموعات أخرى من الأقمار الصناعية خلال العام المقبل من أجل تحقيق هذا الهدف.
وتتزامن هذه الأخبار بعد يوم واحد فقط من إعلان إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة SpaceX، أنه استخدم الإنترنت الفضائى للنشر على تويتر، ليظهر للعالم أن أقمار Starlink تعمل بالفعل.
وكان قد أعلنت جوين شوتويل، مدير العمليات بالشركة، هذا الخبر قائلة إن هناك بعض الخطوات التي تحتاجها الشركة من أجل توفير تغطية كافية للعملاء في الولايات المتحدة.
وقدم ماسك أوراقاً مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتشغيل 30،000 قمر صناعى إضافي في وقت سابق من هذا الشهر، مما سيرفع العدد إلى 42000 إذا تمت الموافقة عليه، فيما تخطط SpaceX لإطلاق مئات وربما الآلاف، في مدارنا المنخفض خلال العام المقبل.
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