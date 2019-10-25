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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رجل أعمال يبيع موقف سيارات بمليون دولار
الجمعة 25 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
تشهد هونج كونج تباطؤا اقتصاديا في ظل الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من 5 أشهر، غير أن ذلك لم يمنع رجل أعمال من بيع موقف لركن سيارة، مقابل حوالي مليون دولار.
ويعد هذا المبلغ الطائل الذي تقاضاه جوني شونغ شون-يي، مؤشرا للهوة المالية في مجتمع هونج كونج حيث يعيش شخص من كل 5 تحت خط الفقر.
ويقع موقف السيارة في "ذي سنتر"، خامس أطول ناطحات السحاب في المدينة والذي تصدر عناوين الصحف قبل سنتين لدى بيعه في مقابل مبلغ قياسي يقرب من 5 مليارات دولار ليصبح تاليا أغلى مبنى مكتبي في العالم، وفق ما ذكرت "فرانس برس".
وتأتي عملية بيع موقف السيارات في وقت باتت التظاهرات المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر في هونج كونج تلقي بثقلها على اقتصاد هذه المنطقة شبه المستقلة وخصوصا على سوقها العقارية.
واضطرت الشركات العقارية التي تراجعت أسهمها خلال الأشهر الأخيرة، إلى تقديم حسومات على مشاريع جديدة وتقليص قيمة إيجارات المكاتب.
ومن المتوقع أن يراوح معدل النمو الاقتصادي هذه السنة في هونج كونج بين 0 و1 في المئة هذه السنة، وهو الأدنى منذ 2009.
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