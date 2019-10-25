عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حرائق تجتاح غابات كاليفورنيا.. وإجلاء المئات من المواطنين

الجمعة 25 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

أمر مسؤولو الطوارئ في ولاية كاليفورنيا الأميركية، الخميس، مئات الأشخاص بإخلاء بلدة تاريخية تشتهر بإنتاج النبيذ شمالي سان فرانسيسكو، بينما انقطعت الكهرباء عن نحو 200 ألف شخص في الولاية مع امتداد حرائق الغابات في مقاطعة سونوما.



والتهمت حرائق كينكيد التي أججتها الرياح العاتية نحو عشرة آلاف فدان الخميس، حسبما أفادت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا.

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وأصدر قائد شرطة مقاطعة سونوما أمرا إلزاميا بالإجلاء لبلدة جيسرفيل التي يسكنها نحو 900 شخص، في حين لا يزال التحذير بضرورة الإجلاء ساريا لبلدة هيلدسبرج بشمال الولاية، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

وفي الوقت الذي كافحت فيه طواقم الإطفاء الحرائق المستعرة، أظهرت لقطات وصور نشرها مراسلون محليون على مواقع التواصل الاجتماعي أطلال المنازل المدمرة التي التهمتها الحرائق.

وذكر موقع "باور أوتج دوت يو إس"، أن نحو 196 ألف شخص انقطعت عنهم الكهرباء في الولاية الخميس.