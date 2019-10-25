العراق يتأهب لـ «مليونية» اليوم بـ«حالة الإنذار القصوى»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد:”الخليج 365”، وكالات

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس الخميس، حالة الإنذار القصوى، استعداداً لحماية التظاهرات المليونية المرتقبة اليوم الجمعة، لكن التظاهرات بدأت قبل موعدها، باحتشاد مجموعات كبيرة من المتظاهرين منذ مساء أمس، في ساحة التحرير وسط بغداد رافعة الأعلام العراقية وتهتف ضد السياسيين الفاسدين وتدخلات إيران، وتطالب بالكشف عن القناصة الذين قتلوا المتظاهرين.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع تظهر المتظاهرين وهم يتوافدون على الساحات العامة في بغداد، وغيرها من المدن استعداداً للتظاهرات المرتقبة.

وردد المحتشدون هتافات ضد التدخل الإيراني والجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

وكان سليماني من بين 10 أشخاص، ذكرهم تحليل لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، شكلوا خلية أزمة للتعامل مع أسبوع الاحتجاجات العارمة في بداية شهر أكتوبر الحالي في بغداد، وغيرها من المحافظات.

وقبل ذلك، قال الناطق الرسمي باسم الوزارة، إن الشرطة ستعمل على تأمين سبل حركة المواطنين وأمنهم وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.

وأضاف العميد خالد المحنا أن «رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية وجها القوات الأمنية كافة بالتعامل المسؤول مع المتظاهرين وفق مبادئ حقوق الإنسان والالتزام بالتوجيهات لحماية التظاهر السلمي».وتابع الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية: «لا داعي للقلق من انطلاق التظاهرات بعد الدروس المستفادة من التظاهرات السابقة».

وتترقب بغداد ومدن وسط جنوب العراق انطلاق تظاهرات مليونية اليوم الجمعة، تهدف إلى تغيير العملية السياسية وإنهاء النفوذ الإيراني، وبناء عراق جديد تكون السلطة فيه للعراقيين. وأعلنت اللجنة المنظمة لتظاهرات «ثورة الكرامة» عن مطالبها الرئيسية المتمثلة بحل البرلمان وإيقاف العمل بعملية المحاصصة الطائفية القائمة منذ عام 2003 وتشريعاتها، وإيقاف العمل بالدستور الحالي.

وأعفى مجلس محافظة بابل، رئيس المجلس ونائبه من منصبيهما استجابة لمطالب المتظاهرين. وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إن «مجلس محافظة بابل عقد جلسته الطارئة برئاسة أكبر الأعضاء سناً وقرر إعفاء رئيس مجلس محافظة بابل رعد الجبوري ونائبه استجابة لمطالب المتظاهرين».

وكانت لجنة حكومية عراقية قد بدأت، السبت الماضي، التحقيق مع الجبوري للاشتباه بصلته بقمع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في محافظة بابل جنوبي البلاد.وأجرى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، سلسلة تغييرات في مواقع القيادات الأمنية والعسكرية قبيل انطلاق تظاهرات شعبية احتجاجية في بغداد وعدد من المحافظات العراقية. وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة أن «رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وافق على نقل الفريق الركن قيس خلف رحيمة من مهام قائد عمليات الفرات الأوسط ويكلف بمهام قائد عمليات بغداد، ونقل اللواء الركن علي غازي حيدر هاشم من مهام منصب نائب قائد عمليات الفرات الأوسط ويكلف بمهام قائد عمليات الفرات الأوسط».وأوضح البيان أنه تم «نقل اللواء الركن جبار نعيمة كريم والي، من مهام منصب معاون قائد عمليات بغداد لشؤون الدفاع/‏‏ الكرخ ويكلف بمهام قائد عمليات الرافدين، ونقل العميد الركن عقيل عبود كاظم من مهام منصب نائب قائد الفرقة 14 ويكلف بمهام قائد الفرقة 11، ونقل العميد الركن مازن عبود جواد من مهام منصب مقدم اللواء 28 الفرقة 7 ويكلف بمهام آمر اللواء 45 الفرقة 11».