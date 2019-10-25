خطاب عون يؤجج غضب الحراك اللبناني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

أبدى الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الخميس، استعداده للقاء ممثلين عن المتظاهرين الذين يفترشون الساحات والشوارع منذ أكثر من أسبوع ويطالبون برحيل الطبقة السياسية مجتمعة، ملمحاً إلى إمكانية إجراء تعديل وزاري في الحكومة الحالية، فيما رفض المحتجون في مختلف ميادين الاعتصام إخلاء الساحات بعد خطاب عون، مؤكدين إصرارهم على إسقاط الحكومة والنظام.

وقال عون في أول تعليق له منذ انطلاق حركة التظاهر قبل أسبوع إنه «أصبح من الضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي كي تتمكن السلطة التنفيذية من متابعة مسؤولياتها»، مضيفاً أن ذلك يجب أن يتم «من خلال الأصول الدستورية المعمول بها». وخاطب عون في كلمته «المعتصمين والمتظاهرين» قائلاً «إنني على استعداد لألتقي ممثلين عنكم يحملون هواجسكم، والاستماع تحديداً إلى مطالبكم، وتسمعون بدوركم من قبلنا مخاوفنا من الانهيار الاقتصادي وما علينا أن نقوم به سوياً كي نحقق أهدافكم من دون التسبب بالانهيار والفوضى، ونفتح حواراً بناء». وأكد عون أن «الحوار هو دائماً الطريق الأسلم للإنقاذ». واعتبر أن الورقة الإصلاحية التي أقرتها الحكومة قبل يومين وتتضمن إصلاحات «جذرية» غير مسبوقة «ستكون الخطوة الأولى لإنقاذ لبنان وإبعاد شبح الانهيار المالي والاقتصادي عنه». ورداً على مطالبة مئات آلاف المتظاهرين المنتشرين في مناطق مختلفة ب«إسقاط النظام»، توجه عون في خطابه الذي بثته شاشات التلفزة المحلية إليهم بالقول «النظام، أيها الشباب، لا يتغيّر في الساحات». وأضاف «صحيح أن نظامنا بات بحاجة إلى تطوير، لأنه مشلول منذ سنوات، وهو عاجز عن تطوير نفسه، ولكن هذا الأمر لا يحصل إلا من خلال المؤسسات الدستورية». وجدّد عون التزامه بمبدأ المحاسبة لاستعادة الأموال المنهوبة، وهو أحد أبرز مطالب المتظاهرين. وقال «كل من سرق المال العام يجب أن يحاسب، لكن من المهم ألا تدافع طائفته عنه بشكل أعمى» في بلد صغير قائم على المحاصصة الطائفية والمذهبية.

وما إن أنهى عون كلمته، حتى غرّد رئيس الحكومة سعد الحريري عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «اتصلت بفخامة رئيس الجمهورية ورحبت بدعوته إلى ضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي من خلال الآليات الدستورية المعمول بها». وفيما نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري ترحيبه بما قاله عون، علق رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على كلام عون، قائلاً: بعد سماع كلمة الرئيس عون، وبما أننا في نفس هذا المركب الذي يغرق، وكوننا نشاطره الخوف من الانهيار الاقتصادي، نجد أن أفضل حل يكمن بالإسراع في التعديل الحكومي والدعوة لاحقاً إلى انتخابات نيابية وفق قانون عصري لا طائفي.

إلى ذلك تتسارع المشاورات للخروج من المأزق، خاصة أن المحتجين أصرّوا على البقاء في الساحات رغم كلمة عون، وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن المحتجين بعد سماع كلمة عون، جددوا تأكيدهم «مواصلة التحرك، ودعوا الجميع للخروج من السلطة». وأشارت إلى أن هتافات المعتصمين المنددة على أتوستراد ذوق مصبح - جونية، تصاعدت لدى سماعهم الكلمة الرئاسية. وأطلق المتظاهرون في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، هتافات منها: «كلن يعني كلن.. وليسقط النظام». أما بالنسبة للوضع الحكومي فقد تكثفت المشاورات للوصول إلى حل يرضي المتظاهرين، وهناك أفكار قيد التداول يجري التشاور بشأنها ومنها استقالة الحكومة وتشكيل حكومة مصغرة لا يستفز أصحابها المتظاهرين أو تطعيم الحكومة الحالية بأربعة وزراء جدد بدلاء لوزراء حزب «القوات»، أو إجراء تغيير يشمل الوزراء المستفزين لاسيما محمد شقير، ويوسف فنيانوس، وجمال الجرّاح، وعلي حسن خليل، ووائل بوفاعور، وجبران باسيل، وفادي جريصاتي لإرضاء الشارع واحتواء الاحتجاجات.