اجتماع لأبناء سقطرى في عجمان يشيد بدعم الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

أشاد أبناء أرخبيل سقطرى اليمني، بالدور الإنساني والتنموي الإماراتي المتميز في جزيرتهم التي تشهد نمواً ونهضة تنموية يشار إليها بالبنان، وأكد المشاركون من أبناء جزيرة سقطرى المتواجدون في دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الذي عقد في القاعة الكبرى ل«البيت متوحد» بعجمان مساء أمس الأول، أن الأشقاء الإماراتيين تدخلوا إنسانياً وتنموياً في جزيرة سقطرى وقدموا لها الغالي والنفيس وبنوا مشاريع ضخمة انعكست بشكل إيجابي على الحياة المعيشية للأهالي في الجزيرة.

وتناولت الكلمة التي ألقاها الدكتور سالم بن رحمه الشويهي، الدور المشرف للإمارات التي كانت ومازالت سنداً وعوناً لأبناء سقطرى، من خلال دعمها اللامحدود لأهالي الجزيرة ووقوفها الصادق والأخوي معهم ومساعدتهم وانتشالهم من الوضع المعيشي الصعب الذي عاشوه في السابق. وأوضح عبدالله غانم السقطري، أن أبناء سقطرى يكنون كل الحب والاحترام لدولة الإمارات لمواقفها ودعمها المستمر ولمشاريعها العملاقة التي ستظل في الذاكرة.

وعبرت شخصيات اجتماعية سقطرية عن رفضها واستنكارها لعمليات التشويه الممنهجة لدور الإمارات الإغاثي والإنساني النبيل في سقطرى، وبعموم اليمن، مؤكدين أن العلاقة بين سكان الجزيرة والأشقاء في الإمارات أزلية وقوية ومتعمقة ولا يمكن لأي قوة أن تنال منها.

كما استنكرت الكلمات والقصائد التي ألقيت الحملات المغرضة، التي تشنها جماعة «الإخوان» ضد هذا الدور الإماراتي النزيه في الأرخبيل، حيث يقول عيسى الحواش، إن الإمارات تدخلت في سقطرى في وقت صعب وحرج، وكان أبناء الجزيرة يعانون ظروفاً صعبة خاصة بسبب الإعصارات المدمرة.