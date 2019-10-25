شكرا لقرائتكم خبر عن دبي ومسابقة الروبوتات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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ابن الديرة

بناء على إعلان القمة العالمية للحكومات، في دورتها السابعة، خلال شهر فبراير/شباط الماضي، تنظم دبي فعاليات أكبر مسابقة في العالم، بمجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال»، لتكون دولة الإمارات العربية المتحدة الأولى في المنطقة التي تشهد تنظيم البطولة، ويفتتحها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ليتنافس شباب العالم في دبي للوصول إلى الهدف الأكبر، وهو إحداث التغيير الإيجابي المطلوب في مجتمعاتهم.

وبينما تستمر دولة الإمارات بوجه عام، ودبي بوجه خاص، في تمكين الكوادر الوطنية، ودعم أصحاب المواهب والأفكار الاستثنائية، فإنها عبر هذا الحدث العالمي، ومئات الأحداث المشابهة، تولي اهتماماً غير مسبوق لاحتضان أبرز المواهب الشابة الواعدة في مختلف القطاعات المستقبلية، لتحفيز الجيل الجديد على تشكيل ملامح عالم مستقبلي يسعد الجميع.

وتنظيم البطولة في دبي، يعكس الموقع الريادي لدولة الإمارات، في تعزيز الجهود الدولية لتوظيف التكنولوجيا المستقبلية، لإيجاد أفضل الحلول للتحديات التي يواجهها العالم في مختلف مجالات الحياة، حيث تستمر منافسات البطولة لأربعة أيام حتى مساء الأحد، بمشاركة أكثر من 1500 متنافس من191 دولة، في حدث يعتبر الأكبر عالمياً في مجال الروبوتات، ينظم في أجواء تنافسية غير مسبوقة، بين الفرق المشاركة التي عملت على تطوير حلول مبتكرة لحماية المحيطات من الملوثات والنفايات، بما يسهم في جهود حماية كوكب الأرض.

وببساطة، فإن هذه الريادة العالمية للإمارات ودبي، تغذيها رؤى وأفكار وطموحات القائد الفارس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، التي تستهدف إلى جانب تمكين الكوادر الوطنية المبدعة، والسعي للتأثير في الحراك الإنساني عبر تطوير الحلول المبتكرة لتحديات القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة المجتمعات، تمكين الكوادر الشابة من تطويع التكنولوجيا الحديثة وأدوات الثورة الصناعية الرابعة، ليتمكنوا من صناعة المستقبل باقتدار.

مسابقات الفرق المشاركة، ستعمل على تطوير حلول مبتكرة لقضايا ومشكلات البيئة البحرية والبرية، بما يسهم في جهود تحقيق الاستدامة لكوكب الأرض، ويجسّد الرؤى المستقبلية الهادفة إلى جعل دبي بين أفضل مدن العالم، وأكثرها تأثيراً في التفاعل الإنساني، تماماً كما أن تبني وتطوير التكنولوجيا المتقدمة يمثل محوراً لتوجهات دولة الإمارات وإمارة دبي نحو صناعة المستقبل، ودعم الشباب لصقل مهاراتهم وطاقاتهم في تطوير استخدامات الروبوتات وحلول الذكاء الاصطناعي لتحقيق إنجازات جديدة على الأرض.

فهنيئاً للإمارات ودبي هذا اللقاء العالمي الذي ينطلق على أرضها، على بركة الله.

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