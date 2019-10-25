جامعة الشارقة تفتتح مختبر الوراثة الجزيئية والخلايا الجذعية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

افتتح الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، مختبر الوراثة الجزيئية والخلايا الجذعية بكلية العلوم، لخدمة الباحثين وطلبة الدراسات العليا بالجامعة في أبحاثهم العلمية في علم الجينات، والخلايا الجذعية، والتطور الجيني لدى الحيوانات، بحضور الدكتور الصديق أحمد المصطفى الشيخ، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور معمر علي بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والدكتور نوار ثابت، عميد كلية العلوم، والدكتور إسماعيل سعدون رئيس قسم التقنيات الحيوية، وأعضاء الهيئة التدريسية في كلية العلوم.

وشاهد الحضور، خلال الافتتاح، فيديو تعريفياً عن المختبر وما يحتويه من مرافق ومعدات. ثم اصطحب الدكتور عبدالله المطيري، أستاذ علم الجينات المساعد في كلية العلوم، الوفد في جولة بالمختبر، مقدماً شرحاً لمدير الجامعة والحضور عن الأجهزة والمعدات، وكيفية الاستفادة منها، وما تقدمة من خدمات للطلبة والباحثين في الجامعة.

ويركز المعمل على الأبحاث العلمية في علم الجينات، وتحديداً في الطفرات الوراثية، مثل مرض الصمم والتوحد، وكيفية تشخيصها بطريقة دقيقة، وعمل دراسات كروموسومية على الأمراض المنتشرة في الدولة، بسبب اختلاف تركيب الكروموسوم، ويساعد المختبر الباحثين في عمل دراسات على الخلايا الجذعية، ومحاولة تعديل بعض الأعضاء البشرية المصابة بعدد من الأمراض، باستخدام الخلايا الجذعية لعلاجها، وفي جينات الحيوانات، يساعد في الدراسات التي تخص التطور الجيني ومقارنة التركيب الجيني بين الحيوانات المختلفة. كما يقدم دورات تدريبية متخصصة في علم الجينات.