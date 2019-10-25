ترامب يعد ببناء جدران في ولايات الجنوب والوسط



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء، بالمضي قدماً في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال بناء جدران حدودية في عدد من الولايات الجنوبية بما فيها كولورادو، الولاية الواقعة في وسط البلاد. وقال ترامب في خطاب في بيتسبرغ «هل تعرفون لماذا سنفوز بنيو مكسيكو؟ لأنهم يريدون أمن الحدود».

وأضاف «إننا نبني جداراً على حدود نيو مكسيكو، ونبني جداراً في كولورادو»، الولاية الواقعة بين يوتاه وكنساس، واعداً بأن يكون هذا الجدار «جداراً جميلاً، جداراً كبيراً يعمل حقاً بحيث لا يمكن تجاوزه لا من الأعلى ولا من الأسفل».

وتابع «نحن نبني جداراً في تكساس، ولا نبني جداراً في كنساس، لكنهم سيستفيدون من الجدران التي ذكرتها للتوّ».

وجعل ترامب من مكافحة الهجرة غير الشرعية أحد الوعود الرئيسية لحملته الانتخابية في 2016. ورد سياسيون ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على تصريحات ترامب بالذهول والسخرية.

وغرد حاكم ولاية كولورادو جاريد بوليس على تويتر «هذا غريب... كولورادو ليس لها حدود مع المكسيك».

وأضاف «لحسن الحظ أن كولورادو تقدم حاليا صفوفا مجانية لدور الحضانة كي يتمكن أطفالنا من تعلم الجغرافيا الأساسية».

ونشر السناتور الديموقراطي باتريك ليهي على تويتر خريطة تظهر حدوداً دولية جديدة رسمت حول نيو مكسيكو وخطا يغطي الجزء الأول من اسم الولاية ليصبح اسم مكسيكو. وقال ترامب عبر تويتر في وقت لاحق إنه تحدث عن بناء جدار في كولورادو «على سبيل المزاح» و«أشرت إلى الأشخاص الذين غصت بهم القاعة من كولورادو وكنساس، الذين سيستفيدون من الجدار الحدودي».

من جانب آخر، جدد ترامب التأكيد على خططه للانسحاب من اتفاق باريس المناخي قبل أقل من أسبوعين من الموعد الذي يمكن لإدارته فيه بدء العملية بشكل رسمي. وتحدث ترامب في مؤتمر عن الطاقة في بيتسبرج عن إنتاج الغاز الطبيعي والنفط الخام وعن جهوده لتخفيف الإجراءات التنظيمية التي تحكم صناعات الطاقة وعن نية إدارته الانسحاب من الاتفاق المناخي الدولي الموقع عام 2015. وقال ترامب الذي وقف على المنصة مع عشرات العاملين بخوذاتهم الصلبة «اتفاق باريس من شأنه التضييق على المنتجين الأمريكيين بالقيود التنظيمية المبالغ فيها بشكل لا يصدق، في حين يسمح للمنتجين الأجانب بالتلويث دون عقاب». وأضاف «ما لن نفعله هو معاقبة الشعب الأمريكي في حين يراكم الملوثون الأجانب الثروات». وأضاف «أفخر أن أقول إن هذا اسمه «أمريكا أولا»». (وكالات)