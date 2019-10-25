حلف الأطلسي يبحث العملية التركية في سوريا ولا يدينها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هيمنت مسألة العملية العسكرية التركية في سوريا على اجتماع الحلف الأطلسي الذي انطلق أمس ويستمر ليومين، في وقت قال دبلوماسيون في المنظمة إنهم أجروا محادثات «صريحة» مع ممثلي أنقرة، وحذّر وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أمس الخميس، من أن تركيا «تسير في الاتجاه الخاطئ» من خلال توغلها العسكري في سوريا واتفاقها مع روسيا على تسيير دوريات مشتركة في «منطقة آمنة» هناك.

ورفض الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج إدانة العملية التركية، ووافق على «القلق المشروع» لدى أنقرة بشأن أمنها لتبرير العملية. وأقر بالتوتر الذي أثارته العملية في صفوف الحلف. وقال إن «الخلافات بين الحلفاء تطرح مشاكل. لذلك نحن بحاجة إلى نقاش صريح ومنفتح في اجتماع وزراء الدفاع الخميس والجمعة في بروكسل».

وقال دبلوماسي رفيع المستوى إن «من غير الوارد معاقبة أنقرة أو استبعاد تركيا، ليس هناك إجراءات من أجل ذلك». وتابع «لن نخسر تركيا لأنها حليف استراتيجي».

وقال إسبر خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، قبيل اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي، إن «تركيا تضعنا جميعاً في وضع رهيب» عبر عمليتها العسكرية في سوريا التي بدأتها في التاسع من الشهر الحالي، لمواجهة القوات الكردية التي تحالفت مع الولايات المتحدة في الحرب على تنظيم داعش. وأضاف «أعتقد أن لا مبرر للتوغل» التركي في سوريا.

وأكد أنه يقع على عاتق الحلف الأطلسي حالياً «العمل معاً لتعزيز شراكتنا معهم وإعادتهم إلى الاتجاه (الصحيح) ليعودوا حليف الماضي القوي والذي يمكن الاعتماد عليه».

ودافع إسبر بدوره عن قرار الولايات المتحدة سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، ما ترك المجال مفتوحاً لتركيا لتنفيذ عمليتها. وقال إن «القرار الأمريكي بسحب أقل من 50 جندياً من منطقة الهجوم اتُّخذ بعدما بات جلياً بالنسبة لنا أن الرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان قرر (تنفيذ العملية) عبر الحدود». وأضاف «لم أكن لأضع أقل من 50 جندياً أمريكياً وسط جيش تركي يضم أكثر من 15 ألف عنصر مسبوقين بميليشيات تركية وأعرّض حياة هؤلاء الجنود للخطر». وأكد كذلك أنه ما كان ليبدأ «معركة مع حليف في الحلف الأطلسي».

وبدا إسبر مجدداً غامضاً حيال نواياه قائلاً: «التزامنا حيالهم (الأكراد) لا يتضمن إقامة دولة مستقلة أو الدفاع عنهم في مواجهة تركيا. إنها الحقيقة المرّة». وأقر الوزير الأمريكي «بوجود بعض الانتقادات» للانسحاب الأمريكي، لكنه أشار إلى أن «لا أحد عرض بعد بديلاً أفضل لما قامت به الولايات المتحدة. نحاول الحفاظ على آفاق استراتيجية للغاية».

وقال مسؤول دفاعي أمريكي كبير إنه من المتوقع أن يلتقي إسبر مع نظرائه من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لمناقشة مدى إمكانية مواصلة القتال ضد التنظيم وكيف سيكون.

وفي الأسبوع الماضي، قال إسبر إنه سيضغط على الحلفاء في حلف شمال الأطلسي «لاتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية، جماعية وفردية، للرد» على توغل تركيا في شمال شرقي سوريا رغم الانتقادات الموجهة إلى ترامب بأن قراره هو الذي أفسح المجال للهجوم التركي.

ورغم عزلتها داخل الحلف الأطلسي، يرتدي موقع تركيا الاستراتيجي بين أوروبا والشرق الأوسط أهمية كبيرة، وهو ما دفع باقي أعضاء الحلف للاكتفاء بتوجيه انتقادات لأنقرة.

وعلق عدد من الدول الأوروبية مبيعات الأسلحة إلى تركيا. وشجب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة عدم قدرة حلف شمال الأطلسي على الرد على ما وصفه بالهجوم «المجنون» لتركيا.

وأبلغت وزيرة الدفاع الألمانية النواب أنها تريد الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي على إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا. وقبيل اللقاء، قال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ للصحفيين، إنه من المتوقع أن يتناول وزراء دفاع دول الحلف، الفكرة الألمانية، المتعلقة بإنشاء منطقة أمنية دولية داخل سوريا على الحدود مع تركيا.

من جانبها تطالب فرنسا باجتماع لوزراء دول التحالف الدولي الخميس أو الجمعة على هامش اجتماع بروكسل، لأن التدخل التركي عرض للخطر جهود مكافحة تنظيم داعش في سوريا والتي يقوم بها التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة وتنتمي إليه تركيا.

(وكالات)