حمدان بن محمد: دبيمن أكثر المدن تأثيراً في الحراك الإنساني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي رسخت مكانتها مركزاً عالمياً لتنظيم واستضافة أبرز الفعاليات الدولية، من خلال خبراتها المتراكمة وابتكاراتها الاستثنائية في تنظيم المؤتمرات والمعارض والمسابقات والقمم العالمية، وما توفره من بنى تحتية متطورة، أسهمت في تجسيد الرؤى المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بتحويل دبي إلى مركز عالمي لاستقطاب المواهب، ومنصة لتمكين الكوادر الشابة من تطوير الحلول المبتكرة القائمة على التكنولوجيا الحديثة وأدوات الثورة الصناعية الرابعة لصناعة المستقبل.

جاء ذلك، خلال افتتاح سموه بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال»، التي ستنطلق منافساتها صباح اليوم الجمعة، وتتواصل حتى مساء الأحد 27 أكتوبر الجاري، في أجواء تنافسية غير مسبوقة للفرق المشاركة التي عملت على تطوير حلول مبتكرة لحماية المحيطات من الملوثات والنفايات بما يسهم في جهود تحقيق الاستدامة لكوكب الأرض.

وقال سموه.. إن تنظيم بطولة «فيرست جلوبال» في دبي يجسد الرؤى المستقبلية الهادفة إلى جعل دبي بين أفضل مدن العالم وأكثرها تأثيراً في الحراك الإنساني لتطوير الحلول المبتكرة لتحديات القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة المجتمعات، واليوم نحتضن أفضل المواهب الشابة الواعدة في مختلف القطاعات المستقبلية لتحفيز الجيل الجديد على تشكيل ملامح عالم مستقبلي مستدام.

وأضاف سموه.. «نواصل مسيرة تمكين الكوادر الوطنية من مهارات وأدوات المستقبل، ودعم أصحاب المواهب والأفكار الاستثنائية حول العالم ليبدعوا حلولاً تخدم المجتمعات وترتقي بحياة الإنسان».. مشيراً سموه إلى أن تبني وتطوير التكنولوجيا المتقدمة يمثل محوراً لتوجهات دبي ودولة الإمارات في صناعة المستقبل وتحفيز الشباب لصقل مهاراتهم وقدراتهم في تطوير استخدامات الروبوتات وحلول الذكاء الاصطناعي لتحقيق إنجازات جديدة.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن أمنياته بالتوفيق للمشاركين في البطولة من 191 دولة، مرحباً بهم في دبي ودولة الإمارات حاضنة المواهب والعقول العالمية، مؤكداً سموه أن هذا الحدث يحمل أهمية خاصة كونه يضم نخبة العقول الشابة في هذه المنافسة العالمية التي تمثل نواة مجتمع علمي عالمي سيحمل على عاتقه في المستقبل مسؤوليات كبيرة في دعم جهود البشرية في الحفاظ على مواردها وإيجاد الحلول للمشكلات والتحديات التي تحيط بكوكبنا على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها.

حضر حفل افتتاح بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال» محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، وعمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، وعدد من الوزراء والمسؤولين وسفراء الدول المشاركة في البطولة وعدد من المسؤولين الحكوميين وكبار الشخصيات من مختلف أنحاء العالم.

يذكر أن منافسات بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال»، التي ستنطلق صباح اليوم، وتتواصل لثلاثة أيام حتى مساء الأحد 27 أكتوبر 2019، بمشاركة أكثر من 1500 متنافس من 191 دولة، في حدث هو الأكبر عالميا في مجال الروبوتات.

من جهة أخرى، أكد عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، ودين كامين مؤسس «فيرست جلوبال»، أن بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال»، تمثل محطة عالمية للاحتفاء بأكثر من 1500 من صنّاع التغيير المستقبليين وأصحاب العقول النابهة والمواهب المتميزة الذين جمعهم حب العلم والإحساس العالي بمسؤوليتهم تجاه مستقبل دولهم والعالم.

وقال، في كلمة خلال افتتاح فعاليات البطولة، إن دولة الإمارات تتبنى منهج عمل يقوم على استباق خططها المتغيرات والمستجدات العالمية، من خلال استشراف علمي لتوجهات المستقبل، وصولاً إلى إطلاق «استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031، وغيرها من إنجازات تتكامل لتعزيز الريادة في صنع التغيير».

وأضاف أن دولة الإمارات تمكنت برؤى وتوجيهات القيادة من أن تصبح مركزاً للفعاليات والمؤتمرات العالمية الكبرى، وحاضنة متقدمة لتكنولوجيا المعلومات في المنطقة، مرحّباً بالمشاركين في البطولة من فرق طلابية وأعضاء لجان تحكيم ومشرفين، ومتمنياً لهم التوفيق في منافسات البطولة.

من جهته، قال دين كامين، مؤسّس «فيرست جلوبال» في كلمة له: «أتوجه بداية بجزيل الشكر لقيادة دولة الإمارات، على دعمهم الكبير في تنظيم الدورة الثالثة لبطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال» في دبي، والذي يتيح الفرصة لأكثر من 1500 من الطلاب والمشرفين من جميع دول العالم تقريباً للمشاركة في أكبر حدث عالمي للروبوتات».

وأضاف كامين: «الهدف الرئيسي لهذا الحدث أن يطور الطلاب مهاراتهم في مجالات الروبوتات والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي، في أجواء تعاونية وجماعية، خلال عملهم مع أعضاء فرقهم ومع بقية الطلاب من دول أخرى».

وتابع: «نأمل من خلال هذه الشراكة مع دولة الإمارات في تنظيم بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال» أن نسهم بإلهام الطلاب من مختلف قارات العالم، وتعزيز معرفتهم العملية، والعمل معاً لإيجاد حلول مبتكرة ومستقبلية للتحديات المشتركة التي تواجه عالمنا».



قصص نجاح



وتابع الحضور في الحفل مجموعة من قصص نجاح الفرق المشاركة، أبرزت روح الشباب المفعمة بالطاقة وحب العلم والابتكار، وأوصلت للعالم أجمع أن التكنولوجيا وسيلة إيجابية لتقدم الشعوب وبناء الحضارة الإنسانية. كما تضمن حفل الافتتاح عروضاً فنية رائعة، وفقرات مسرحية وغنائية على مسرح «لا بيرل»، شارك في إحداها الفنان العالمي «ويل آي آم». (وام)

شباب العالم يتنافسون في دبي لإحداث تغيير إيجابي بمجتمعاتهم