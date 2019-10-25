رئيس الوزراء البريطاني يدعو لانتخابات مبكرة في ديسمبر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، امس الخميس، نواب البرلمان إلى الموافقة على إجراء انتخابات عامة يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول في إطار مساعيه لضمان انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال جونسون في بيان بثه التلفزيون «طريقة إنجاز الانسحاب في رأيي هي التعامل بشكل منطقي مع البرلمان.. إذا كانوا يريدون حقاً مزيداً من الوقت لدراسة هذا الاتفاق الممتاز فسيحصلون على ذلك، لكن عليهم أن يوافقوا على إجراء انتخابات عامة يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول. هذا هو السبيل للمضي قدما».

وكان جونسون هدد، الثلاثاء الماضي، بسحب اتفاق «بريكست» من البرلمان، والمطالبة بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة إذا رفض النواب تحديد جدول زمني في وقت سريع لإقرار النص، ما يجعل من الصعب المصادقة عليه بحلول 31 أكتوبر/ تشرين الأول. وقال أمام مجلس العموم «إذا رفض البرلمان السماح بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقرر تأجيل كل شيء إلى يناير/ كانون الثاني، أو حتى إلى وقت لاحق (...) فسيتعين سحب النص، والذهاب إلى انتخابات مبكرة».

وصوّت البرلمان البريطاني بأغلبية 322 صوتاً، مقابل 306 أصوات، لمصلحة تعديل تشريعي يفرض على حكومة جونسون طلب تأجيل الخروج لنهاية يناير 2020، حتى إقرار اتفاق «بريكست» الجديد من قبل مجلس العموم.

وبموجب التعديل التشريعي، يتعين على رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إرسال خطاب يطالب الاتحاد الأوروبي بمدّ أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حتى نهاية يناير/كانون الثاني عام 2020.

وفي بروكسل، أوصي البرلمان الأوروبي بتمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) حتى ال31 من يناير المقبل، بدلاً من الموعد الذي ينتهي في ال31 من أكتوبر الحالي. وقال رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، في تصريح للصحفيين بعد لقاء برؤساء الأحزاب السياسية الأوروبية إنه كتب خطاباً إلى رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، أوصى فيه بقبول طلب بريطانيا التمديد لخروجها من المجموعة الأوروبية.

وأضاف ساسولي أن «هذا التمديد سيتيح لبريطانيا توضيح موقفها فيما سيتمكن البرلمان الأوروبي من ممارسة دوره بشكل صحيح»، موضحاً أن فترة التمديد هذه يمكن أن تنتهي قبل ذلك إذا تم الانتهاء من إجراءات التصديق والموافقة في كل من بريطانيا، والبرلمان الأوروبي. وأكد ساسولي أن إجراء موافقة البرلمان الأوروبي لن يبدأ إلا بعد تصديق بريطانيا على اتفاقية (بريكست).

(وكالات)