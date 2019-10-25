الإمارات: مبادرة للنهوض بدور المرأة بعد النزاعات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، بالاشتراك مع معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن، مبادرة مشتركة جديدة على هامش الأسبوع رفيع المستوى المعني بالمرأة والسلام والأمن، تهدف إلى النهوض بدور المرأة في مرحلة إعادة الإعمار ما بعد النزاعات.

سيتم تطبيق المبادرة على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة التي ستسبق الذكرى العشرين لاعتماد قرار مجلس الأمن 1325 (2000) المتعلق بالمرأة والسلام والأمن.

وتتكون المبادرة من أربع حلقات نقاش، بالإضافة إلى إطلاق تقرير بحثي مهم خلال النصف الثاني من عام 2020 وخطة عمل برعاية الأمم المتحدة تهدف إلى معالجة الثغرات في المناهج المراعية للمنظور الجنساني في مرحلة إعادة الإعمار ما بعد النزاعات، والتي لم يتم بحثها أو تطبيقها بالشكل الكافي.

وفي معرض حديثها عن المبادرة، صرحت لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة قائلة: نؤمن بأهمية خلق زخم قبل حلول الذكرى العشرين للقرار 1325 لتحديد التدابير التي يمكن لمجتمع الأمم المتحدة القيام بها خلال فترة الاثني عشر شهراً المقبلة لتعزيز مشاركة النساء والقيام بدور قيادي في عمليات حفظ السلام ومنع نشوب النزاعات، ولقد برهنت الأبحاث مرة تلو الأخرى قيمة إشراك المرأة في العمليات السياسية لضمان تحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة للجميع.. وإنه لمن دواعي سروري أن أعمل مرة أخرى مع السفيرة ميلان فيرفير وفريقها في المعهد، حيث نتعاون في تحديد التدابير والإصلاحات الملموسة التي يمكن للدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة تنفيذها والتشجيع على القيام بها لتعميم المنظور الجنساني في عمليات ما بعد النزاعات وفي الخدمات التي يتم تقديمها وتسهيلها من جانب الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى العشرين لصدور القرار 1325.

ومن جانبها، ذكرت السفيرة ميلان فرفير، المديرة التنفيذية لمعهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن، والسفيرة السابقة للولايات المتحدة المعنية بالقضايا العالمية للمرأة أننا نحتاج إلى إيلاء اهتمام أكبر للفترة الانتقالية الحرجة التي تلي انتهاء النزاعات في الدول، حيث تتيح هذه المرحلة فرصة خاصة لتمكين المرأة من المشاركة في وضع دستور جديد، وبناء مؤسسات ديمقراطية، والنهوض بالاستقرار وإتاحة الفرص الاقتصادية وتحقيق السلام المستدام.

وقد تضمنت الفعالية عقد أول حلقة نقاش استضافتها دولة الإمارات ومعهد جورج تاون بالتعاون مع البعثة الدائمة لألمانيا لدى الأمم المتحدة، والتي ركزت على الحوكمة والمشاركة السياسية في مرحلة ما بعد النزاعات.

وقد شملت قائمة المتحدثين في هذه الفعالية كلاً من السفيرة لانا نسيبة، وميلان فيرفير، وروزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، والسفيرة فالنتين روجوابيزا، المندوبة الدائمة لرواندا لدى الأمم المتحدة، وأولوفونميلايو بالوجون، نائبة رئيس وحدة السلام والأمن في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبالواشا كاكار، مسؤولة برنامج الديانات والمجتمعات الشاملة في المعهد الأمريكي للسلام، وأولينا يينا، مديرة برنامج القيادات النسائية في المعهد الديمقراطي الوطني، والسفير يورجن شولز، نائب المندوب الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة.

وستركز حلقات النقاش المتبقية على قطاعات العدالة وسيادة القانون، والإنعاش والإدماج الاقتصادي، والتكيف مع المناخ، وإصلاح قطاع الأمن.

وستواصل دولة الإمارات التزامها بالنهوض بجدول أعمال المرأة والسلام والأمن، حيث أعلنت الدولة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في يوليو 2019 عن إطلاق الدورة الثانية من برنامج تدريب المرأة العربية على العمل العسكري وحفظ السلام خلال شهر يناير 2020 برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والرئيسة الأعلى لمؤسسة تنمية الأسرة. (وام)