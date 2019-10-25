«أصدقاء إيران» يدعو أوروبا للتعامل بحزم مع طهران



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا مؤتمر «أصدقاء إيران الحرة» الاتحاد الأوروبي إلى انتهاج سياسة حازمة ضد انتهاكات نظام طهران، ودوره المدمر في المنطقة، ورعايته للإرهاب.

جاء ذلك في بيان صادر عن مجموعة أصدقاء إيران الحرة، في ختام المؤتمر الذي عقد أمس الأول، في البرلمان الأوروبي تحت عنوان «إثارة الحروب وممارسة القمع من قبل النظام الإيراني وسياسة الاتحاد الأوروبي».

وبحسب «بوابة العين الإخبارية»، شارك في المؤتمر أكثر من 30 نائباً، ناقشوا خلاله حالة حقوق الإنسان في إيران، ورعايتها للإرهاب، وأنشطتها التخريبية لتدمير المنطقة. وأدانت آنا فوتيجا، عضوة البرلمان الأوروبي عن بولندا، ووزيرة الخارجية البولندية السابقة ورئيسة المؤتمر، في كلمتها انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، مؤكدة أن القرار المتعلق بإدانة قمع المرأة في إيران تم تبنيه في البرلمان الأوروبي الشهر الماضي.

وأعربت فوتيجا عن دعمها للمعارضة تحت قيادة مريم رجوي رئيسة «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية».

وأدان أعضاء آخرون في البرلمان الأوروبي من مختلف الكتل السياسية، بشدة، الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، وأثنوا أيضاً على المقاومة الإيرانية في نضالها الثابت لإبلاغ العالم بسلوك النظام المفزع في الداخل، والخارج.

وأعرب الأعضاء عن دعمهم لرجوي، ومنهجها المتمثل في إرساء الديمقراطية، كما أكد العشرات من أعضاء البرلمان الأوروبي ضرورة وضع أوروبا لقضية حقوق الإنسان في صميم سياستها تجاه النظام الإيراني. وشددوا على أن المقاومة ضد الديكتاتورية الحاكمة في إيران «حق للشعب الإيراني غير قابل للمساومة».

وقالت مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إن كبار قادة نظام طهران في إيران جميعهم شاركوا مباشرة في مذبحة ضد 30 ألف سجين سياسي قبل 30 عاماً. وقدمت رجوي خلال مشاركتها في المؤتمر لأول مرة كتاباً جديداً بعنوان «الجريمة ضد الإنسانية» يتكون من أسماء وصور أكثر من 5 آلاف من ضحايا مذبحة 1988. كما يضم الكتاب معلومات عن عشرات المقابر الجماعية في 36 مدينة، وهويات 86 من مسؤولي النظام الإيراني الذين شاركوا في 35 لجنة موت، كما شاركوا في إجراء محاكمات قصيرة لبضع دقائق للضحايا الذين أرسلوا إلى المشانق.