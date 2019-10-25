الفريق الإماراتي: جاهزون لخوض تحدي «فيرست جلوبال» اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:محمد إبراهيم

أعلن الفريق الإماراتي المكون من 7 أعضاء، بواقع 5 طلاب، وطالبتين، جاهزيته لخوض تحدي فيرست جلوبال العالمي للروبوت والذكاء الاصطناعي، الذي تستضيفه دبي وتنطلق فعالياته اليوم، ويستمر حتى الأحد المقبل.

”الخليج 365” التقت الفريق الذي يمثل الإمارات في التحدي، خلال تدريباته النهائية قبل انطلاق السباق بساعات، إذ أكدوا جاهزيتهم لخوض التحدي، ووعدوا بحصاد الميداليات الذهبية، حباً لوطنهم، وتقديراً لحجم المسؤولية التي يحملونها، معتبرين أن هذا التمثيل شرف يستحق منهم الجهد والصبر والمثابرة لتحقيق التميز عالمياً.



قائمة الفريق



اشتملت قائمة الفريق الإماراتي على الطلبة: شوق سعيد الظنحاني، وشيخة علي الصريدي من مدرسة دبا الفجيرة للتعليم الثانوي، وحمد سعيد، وعبدالله جودت، وعبدالرحمن عبدالله، وغازي سالم، ومحمد ياسر، من مدرسة راشد بن سعيد للتعليم الثانوي في حتا، إذ أفادوا بأنهم تلقوا 450 ساعة تدريبية مكثفة، لمدة 45 يوماً، استعدادا لخوض منافسات بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي، «فيرست جلوبال»، الذي يضم أكثر من 1500 متنافس من 191 دولة، في حدث هو الأكبر عالمياً في مجال الروبوتات، ينظم للمرة الأولى في المنطقة.

وخلال لقاء أعضاء الفريق الذي يشارك بمشروع لتنقية مياه المحيطات موظفاً الذكاء الاصطناعي، قالت الطالبة شيخة على الصريري في الصف الحادي عشر من دبا الفجيرة، إن التدريبات ساعدتهم في الاستعداد النظري والعلمي للتحدي، وأن ما يدفعها للمشاركة هو السعي لرفع اسم الإمارات في مسابقة يتابعها العالم بأسره.

أما الطالب حمد سعيد من مدرسة راشد بن سعيد في حتا، فأوضح أن دوره يتمثل في بناء وصيانة الروبوت، وأنه متحمس جداً، وقلِق في الوقت نفسه، لأنهم يمثلون الدولة أمام 1500 منافس، مشيراً إلى أن التدريب أهّلهم وزودهم بمهارات لم يكونوا على دراية بها.



إجراء صيانة



الطالب غازي سالم الشريف من مدرسة راشد بن سعيد، هو سائق الروبوت، ولديه القدرة على إجراء صيانة له عند الحاجة، معتبراً التدريب الذي كان يتم بشكل أسبوعي على درجة من الأهمية لكونه ساعدهم على التهيئة التقنية والنفسية لخوض التحدي العالمي، ويأمل غازي أن ينهي الثانوية العامة ليلتحق بتخصص هندسة الطيران.

وأكد الطالب محمد ياسر عبد الحي، جاهزيته، وزملائه، في الفريق لخوض التحدي بنجاح، واعدين بحصاد المراكز المتقدمة في السباق، حباً لوطنهم، وتقديراً لحجم المسؤولية التي يحملونها، معتبراً أن هذا التمثيل شرف يستحق منهم جميعاً بذل المزيد من الجهد لتحقيق الفوز.

وقال: «نمر بلحظات صعبة لما نحمله من مسؤولية في تمثيل وطننا في هذا التحدي العالمي، لكن لدينا العزيمة على تحقيق النجاح والتميز لنكون وجهة مشرفة لبلدنا».

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شرف التمثيل

أما الطالب عبدالله جودت الذي يدرس في الصف العاشر بمدرسة راشد بن سعيد بحتا، فأوضح أن هذه المشاركة الثالثة له في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوت، إذ كان له شرف تمثيل الإمارات في مسابقات FLLK,FTC, FGCK، وحقق من خلالها فريق الإمارات المركز الثاني على مستوى العالم.

وأكد جاهزية الفريق لتحقيق إنجاز جديد يضاف لرصيد إنجازات طلبة المدرسة الإماراتية في مجال الذكاء الاصطناعي.



تدريب مكثف



من جانبه، أكد المدرب محمد فتحي، معلم تكنولوجيا معلومات في مدرسة راشد بن سعيد، جاهزية الفريق والتزامه بالتدريبات، ويضم خمسة طلاب، وطالبتين، بمجموع 7، وتم تشكيله منذ سنة وتم إخضاعه لتدريب مكثف وملزم.

وحول مهام الفريق، ذكر أن الطالب عبد الله جودت هو مبرمج الفريق، وحمد سعيد مختص في بناء وتصميم الروبوتات، أما غازي سالم فيتحكم في الروبوت، ومحمد ياسر تحكم في الروبوت، وعبد الرحمن عبد الله مساعد في التصميم والتركيب، وشوق سعيد مسؤولة عن إعداد كتيب خاص بالروبوت، وشيخة علي تحكم في الروبوت وبرمجته.



أبطال الذكاء الاصطناعي



وفي وقفة معه، قال خلفان المراشدة، مدير إدارة تطوير مهارات الطلبة في وزارة التربية والتعليم، إنهم سعيدون، ومستعدون للمشاركة في هذه المسابقة العالمية العريقة التي تدعم الشباب في مجال التقنيات.

وأوضح أنه تم إخضاع الطلبة وعددهم 7 لمجموعة من التدريبات استمرت لمدة 45 يوماً، تضمنت تعريفهم بطبيعة المسابقة ومتطلباتها.

من المقرر أن يشهد يوم الأحد المقبل، تنظيم المنافسات الإقصائية بين الفرق التي نجحت في الوصول إلى المرحلة النهائية، ليتم بعدها إعلان أسماء الفرق الفائزة، وتوزيع الجوائز عليها، واختتام فعاليات البطولة.