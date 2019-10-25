إطلاق منصة للتسجيل الموحد في أنظمة الهوية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد علاء

أطلق الفريق سيف الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، منصة التسجيل الموحد، دعماً لمبادرة «أنظمة الهوية الرقمية» التي أطلقتها هيئة تنظيم الاتصالات أخيراً، وبحضور اللواء سالم الشامسي، وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، والعميد المهندس حسين الحارثي، المدير العام للخدمات الإلكترونية والاتصالات.

أكد الشعفار، أن المنصة ضمن مبادرة «أنظمة الهوية الرقمية» لدولة الإمارات، تشكل دعامة رئيسية لاستراتيجية التحول الرقمي لحكومة دولة الإمارات واستراتيجيتها للمعاملات غير الورقية، كما تعزز أواصر التعاون الحكومي، الاتحادي، للخروج بمنظومة خدمات حكومية وخاصة متكاملة وقادرة على مواكبة متطلبات مجتمعات ومدن المستقبل، واحتياجات الناس.

وقال إن إطلاق التسجيل بالهوية الرقمية، يهدف إلى تحفيز العاملين بالوزارة، للتسجيل، مما يؤثر إيجاباً في نسب استخدام الخدمات الذكية، ونكون سباقين في إعطاء الثقة والصدق للمتعاملين، للتعامل مع الخدمات الحكومية الذكية بطريقة سهلة وسلسة، وتحسن تجربتهم.

فيما قال العميد الحارثي، إن المبادرة إحدى أهم المبادرات الحكومية الهادفة إلى تحقيق التكامل في تقديم الخدمات الإلكترونية/‏‏ الذكية بالدولة، وأحد العناصر الأساسية في التحول الرقمي، كونها بديلاً رقمياً لبطاقة الهوية، وتستخدم للتحقق من البيانات الشخصية للشخص (مواطن /‏‏ مقيم /‏‏ زائر) في بيئة إلكترونية آمنة، فضلاً عن توفير متطلبات خدمات التوقيع الرقمي.