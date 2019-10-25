شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للابتكار» يستعرض في «ويتيكس 2019» حلول الاستدامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”
استعرض مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، حلول الاستدامة في المصادر الطبيعية، منها الطاقة النظيفة والزراعة الذكية والبيوت المستدامة، وذلك خلال مشاركته في فعاليات معرض «ويتيكس 2019» في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري.
واشتمل الجناح، الذي زوّد بمجموعة من أبرز التقنيات الحديثة، على عدد من البرامج والمبادرات التي أطلقها المجمع بشراكة استراتيجية مع شركات عالمية رائدة في مفهوم الاستدامة، ويعد موقع الأبحاث المتخصص التابع لشركة مارلين العالمية أحد أهم مشاريع الشراكة القائمة في المجمع، ويركز هذا المشروع البحثي الكبير والفريد من نوعه على المستوى العالمي على تحديد وتطوير الطرق المبتكرة من أجل مستقبل مستدام.
.. و«بيئة الشارقة» تروّج في المعرض لبرامجها التنموية
تشارك هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة في فعاليات الدورة الحادية والعشرين لمعرض تقنيات الطاقة والمياه «ويتيكس 2019».
وقالت هنا سيف السويدي رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية «نحرص دوماً على المشاركة في معرض ويتيكس حيث يمثل فرصة لنا للتعريف والترويج لبرامج الهيئة وأنشطتها وجهودها في هذا الشأن».
وأشارت إلى أن الهيئة تهدف من المشاركة في هذا المعرض إلى الترويج للمراكز والمحميات التابعة لها وبيان دورها في حملات التوعية وجهودها في الحفاظ على البيئة وتعريف الجمهور بجهود الهيئة في مختلف مجالات الحفاظ على البيئة وحمايتها وصون التنوع الحيوي والجهود والأنشطة التوعوية الهادفة إلى الارتقاء بالوعي المجتمعي تجاه البيئة وأهميتها.
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