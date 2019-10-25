الانتفاضة تدخل أسبوعها الثاني بمزيد من الإصرار على المطالب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت:”الخليج 365”، وكالات

دخلت التظاهرات في لبنان، أمس الخميس، أسبوعها الثاني وسط تمسك مئات آلاف المواطنين بمطالبهم باستقالة الحكومة وتغيير كل الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والكذب، فيما وقع إشكال بين المتظاهرين ومجموعة موالية ل«حزب الله» في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، ما أدى إلى تدخل الجيش وانسحاب المجموعة المؤيدة للحزب.

ولا يزال مشهد الانتفاضة اللبنانية في يومها الثامن مشابهاً ليومها الأول من حيث الزخم الشعبي الذي ملأ الساحات والميادين في بيروت والمدن والقرى في المناطق كافة بالتزامن مع قطع الطرقات الدولية والرئيسية والداخلية في أغلب المناطق وعزل بيروت عن باقي المحافظات على الرغم من هطول الأمطار ومحاولات الجيش المتكررة لفتح هذه الطرقات؛ حيث نجح بالتراضي في فتح البعض منها ولم ينجح في فتح معظمها وحصلت احتكاكات أدت إلى سقوط جرحى بين المتظاهرين كما حصل الأربعاء في صيدا عندما حاول الجيش فتح طريق الأولي واصطدم مع المعتصمين وسقط 5 جرحى، وسط تخوف من تكرار سيناريو مهاجمة المعتصمين بالعصي من قبل أحزاب السلطة كما حصل في مدينة النبطية مساء أمس الأول، وكذلك في مزرعة يشوع شرقي بيروت، وأدت إلى إصابات نتيجة التدافع ليتدخل الجيش ويفصل بين الفريقين.

ووقع إشكال فردي في منطقة الذوق، مما أثار بلبلة في صفوف المتظاهرين، وقد تدخلت القوى الأمنية وبعض المتظاهرين لتهدئة الوضع. ووقع إشكال في النبطية بعد مرور سيارة قال المعتصمون إن سائقها قام بحركات استفزازية وحمل السلاح عليهم، فقاموا بمحاصرتها مانعين إياها من إكمال السير، وعلى الإثر تدخل الجيش مانعاً الإشكال من التطور.

ويعمل الجيش على الانتشار على المستديرات الرئيسية والتقاطعات الأساسية في بيروت والمناطق منعاً لقطع الطرقات، لكن المتظاهرين لا يترددون في إعادة إقفال أي طريق يفتحه الجيش.

وفيما تواصلت الاعتصامات المفتوحة في كل معظم المناطق، وبقيت المدارس والمعاهد والجامعات والمصارف مقفلة، سجل قطع للطرقات في مختلف المناطق اللبنانية شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً بما فيها العاصمة بيروت ومحيطها.

وبحسب قناة العربية، فإن إشكالاً وتضارباً بالأيدي وقع في ساحة رياض الصلح، وسط بيروت، عصر أمس، على خلفية رفض مجموعة موالية ل«حزب الله» المساس بالأمين العام للحزب، ما أدى إلى سقوط جريح، وتدخلت قوى الأمن لفض الإشكال، وسط انتشار أمني كثيف في محيط الساحة.

وأشارت القناة، إلى أن المواجهات، حصلت على خلفية هتافات معارضة لحسن نصر الله، قبل أن تنسحب المجموعة الموالية ل«حزب الله» وهي تطلق هتافات تخوينية ضد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.