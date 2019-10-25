«بلـوغ الميل الأخيـر».. خطوة للتخلص من المرض



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد مسؤولان بمنظمة الصحة العالمية بالجهود البارزة التي تبذلها دولة الإمارات لأجل مكافحة مرض شلل الأطفال والقضاء عليه عالمياً.. منوهين في هذا الصدد بمنتدى «بلوغ الميل الأخير» الذي تستضيفه أبوظبي في 19 نوفمبر المقبل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبالشراكة مع مؤسسة بيل وميليندا جيتس.

ودعا المسؤولان، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات «وام»، بمناسبة اليوم العالمي لمرض شلل الأطفال، الذي يصادف 24 أكتوبر من كل عام إلى ضرورة تضافر الجهود العالمية للحكومات والمجتمع الدولي للوصول إلى عالم خالٍ من مرض شلل الأطفال.

فمن جانبه قال مايكل زافران مدير مبادرة القضاء على مرض شلل الأطفال العالمية في المنظمة: «إن مرض شلل الأطفال معدٍ وقابل للتحول إلى وباء وإذا لم يتم احتواؤه سيكون من الصعب السيطرة عليه».. وأضاف: «ينبغي القضاء على المرض نهائياً حتى لا يعاود الظهور في الدول التي قضت عليه بالفعل».

وأكد أن منظمة الصحة العالمية تعي أن الفشل في تبني مناهج استراتيجية للقضاء على شلل الأطفال يمكن أن يؤدي إلى ظهور مئتي ألف حالة جديدة مصابة بالفيروس الذي يصيب الأفراد كل عام.. وتعلم جيداً أيضاً أن الفشل في القضاء على شلل الأطفال الآن سيؤدي إلى عودة ظهوره عالمياً، وفي غضون عشر سنوات سنشهد مرة أخرى مئتي ألف طفل مصاب بشلل الأطفال في جميع أنحاء العالم كل عام. وحذر من كارثة إنسانية قد تحدث في هذا الشأن داعياً إلى ضرورة تجنبها.

وفي رده على سؤال حول ما ينبغي عمله لتجنب إعادة انتشار المرض مجدداً قال زافران: «الأمر الذي يبعث على التفاؤل والثقة لدينا، أننا نمتلك الأدوات اللازمة كافة للقضاء على مرض شلل الأطفال ولا تزال الدول المتأثرة بالمرض تكثف جهودها من أجل تحقيق ذلك».

من ناحيته وصف حامد جعفري، رئيس وحدة القضاء على مرض شلل الأطفال في شرق المتوسط بالمنظمة في العاصمة الأردنية عمّان، الإعلان المتوقع من قبل اللجنة بشأن القضاء على فيروس شلل الأطفال من النوع (3) و(WPV3) عالمياً بأنه إنجاز عظيم.

وأوضح أن هذا النمط هو الثاني من بين ثلاثة أنماط من شلل الأطفال يتم القضاء عليه، بعدما تم القضاء على مرض شلل الأطفال من نوع (2) و(WPV2) في عام 2015.

وقال: «يتبقى نوع واحد فقط من فيروس شلل الأطفال البري المتداول في بلدين فقط حول العالم». وأضاف: «إفريقيا لم يكتشف بها أي فيروس شلل أطفال بري من أي نوع منذ سبتمبر 2016 والمنطقة الإفريقية بأكملها مؤهلة للحصول على شهادة خالية من جميع أنماط شلل الأطفال البري في يونيو المقبل».

وأكد جعفري أن القضاء على (WPV3) أظهر أن سبل مكافحة المرض نجحت، إذ تم القضاء بنجاح على أنماط الفيروس تماماً.. وأشار إلى أن الاستراتيجيات الجديدة تساعد في الوصول إلى أكثر الفئات ضعفاً لا سيما في مناطق الخزان المتبقية.

وأضاف: «يجري حالياً تطوير أدوات جديدة بما في ذلك لقاح جديد تماماً لضمان معالجة مخاطر شلل الأطفال المستمدة من اللقاح على المدى الطويل، غير أن هذه الأدوات والسبل تكون فاعلة فقط إذا تم تمويلها وتنفيذها بشكل كامل».

وفي تعليقه على تعاون منظمة الصحة العالمية مع الدول الشركاء قال جعفري: «نواصل العمل مع كل الدول لمعالجة تهديدات الأمراض المعدية لضمان وجود أنظمة صحية قوية وتحقيق هدف ضمان رعاية صحية عالمية».

وسلط جعفري الضوء على جهود دولة الإمارات في القضاء على الأمراض المعدية لاسيما في مناطق النزاعات.. وقال إن جهود ودعم الشركاء مثل دولة الإمارات أمر في غاية الأهمية».

وفي تعليقه على حملة الإمارات لمكافحة شلل الأطفال في باكستان، أكد جعفري «أن دعم الإمارات العربية المتحدة حاسم بالنسبة للقائمين على عملية التطعيم للوصول إلى الأطفال في مناطق باكستان».. وأوضح أن ذلك يؤكد ما الذي يمكن تحقيقه عندما تعمل الحكومات ومنظمات المجتمع المدني سوياً في إطار قضية مشتركة.

وقال: «لقد أثبت برنامج شلل الأطفال حقاً أنه يمكن الوصول إلى كل طفل في ظل وجود إرادة سياسية واجتماعية كافية.. هذه هي طبيعة جهود القضاء على المرض، عليك أن تصل إلى كل طفل وإلا فلن تنجح».

وفيما يتعلق بجهود الإمارات على صعيد مكافحة المرض في باكستان، أشاد المسؤول الدولي بالتزام الإمارات بدعم جهود التصدي لمرض شلل الأطفال والقضاء عليه، منوهاً بتبرعات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والتي بلغت حوالي 168 مليون دولار وذلك لصالح الجهود العالمية للقضاء على هذا المرض.

(وام)