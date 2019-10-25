قمة روسيا- إفريقيا تتفق على ملاحقة الكيانات الإرهابية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتفق المشاركون في قمة «روسيا-إفريقيا»على معاقبة المنظمات والأشخاص الذين يقدمون أي شكل من أشكال الدعم المباشر أو غير المباشر، للكيانات أو الأشخاص المتورطين في أعمال إرهابية،وذلك عن طريق منع تجنيد عناصر للمجموعات الإرهابية وتجفيف منابع تمويل الإرهابيين.

واتفق الجانبان الروسي والإفريقي أيضاً على التعاون الوثيق بهدف تسوية النزاعات ومنع حدوثها في إفريقيا، والتعاون من أجل ضمان السلامة والحيوية والتدويل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتكثيف التعاون في مجال إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات في القارة الإفريقية. كما أوصوا بإنشاء آلية شراكة الحوار، حسبما جاء في البيان الختامي لقمة روسيا - إفريقيا الأولى التي اختتمت أعمالها أمس الخميس، دعماً وتأييداً لأهداف الدول الإفريقية على النحو المنصوص عليه في برنامجها الاجتماعي والاقتصادي «جدول أعمال 2063».

وتهدف إنشاء آلية شراكة الحوار إلى تنسيق تطوير العلاقات الروسية الإفريقية، على أن يتم إنشاء منتدى شراكة روسيا إفريقيا، وقيام قمة روسيا - إفريقيا بتشكيل هيئة عليا لهذا المنتدى، الذي سيعقد مرة واحدة كل ثلاث سنوات.

وفي الفترة ما بين انعقاد مؤتمرات القمة، يتم إجراء مشاورات سياسية سنوية في روسيا الاتحادية على مستوى وزراء خارجية روسيا الاتحادية والدول الإفريقية التي تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي.

وفي ما يتعلق بالتعاون في المجال السياسي تم الاتفاق على تطوير حوار على قدم المساواة مع مراعاة مصالح روسيا الاتحادية والدول الإفريقية، على أساس الطبيعة متعددة الأطراف للنظام العالمي، ومعارضة ممارسة اتخاذ تدابير أحادية الجانب، وفرض مناهج تقوض المصالح المشتركة للمجتمع الدولي ككل.

وأشار البيان إلى الاتفاق على التعاون الوثيق في تنفيذ أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتأمين الدور الناشط للأمم المتحدة في الشؤون الدولية، وخاصة فيما يتعلق بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

واتفق الجانبان على تقوية نظام الحوكمة العالمي، والنظر في موضوع إصلاح مجلس الأمن للأمم المتحدة مع مراعاة الحقائق الجيوسياسية، بهدف جعله أكثر تمثيلاً من خلال ضمان مشاركة الدول الإفريقية على نطاق واسع.

وفي إطار تعزيز الشراكة، تم الاتفاق على العمل لتعميق الشراكة بين مجموعة بريكس وإفريقيا، بهدف توطيد الآليات الجماعية للحوكمة العالمي في إطار نظام متعدد الأقطاب للعلاقات الدولية، مع دور مهم للبلدان النامية والدول ذات الأسواق الناشئة، والذي يسهم في تأمين تطورها الاجتماعي والاقتصادي المستدام في ظروف الثورة الصناعية الرابعة.

ووافق أطراف القمة على تكثيف الاتصالات البرلمانية الروسية الإفريقية، وتنسيق الجهود بغية اعتماد القرارات الإيجابية لصالح روسيا الاتحادية والدول الإفريقية في إطار الفعاليات البرلمانية الدولية. وتوسيع الاتصالات الشخصية بين روسيا والدول الإفريقية، وذلك باستخدام قدرات المنظمات غير الحكومية والمنتديات المختلفة، بما في ذلك الشبابية.

وبالنسبة إلى التعاون الأمني، تم الاتفاق على تعزيز التعاون لمواجهة التحديات الأمنية التقليدية والحديثة، وخاصة الإرهاب الدولي بجميع أشكاله ومظاهره، إضافة إلى التطرف والجريمة العابرة للقارات والاتجار غير المشروع بالمخدرات، والتعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف على أساس القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. (د ب أ)