شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يدعو لمؤتمر إقليمى لإبعاد بلاده عن الصراعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، اليوم الجمعة، إن بلاده سوف تدعو إلى عقد مؤتمر إقليمي لدول الجوار يهدف إلى إبعاد العراق عن الصراعات وتهدئة الأوضاع في المنطقة.
كانت القوات الأمريكية قد دخلت إلى الأراضى العراقية، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالانسحاب من سوريا.
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