شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى بإشراف التحالف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر سعودية، اليوم الجمعة، بأنه تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى.

وأكدت المصادر أن التحالف بقيادة السعودية سيشرف على لجنة مشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض الذى ينص على حكومة كفاءات من 24 وزيراً مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

وينص الاتفاق أيضاً على عودة رئيس الحكومة الحالية إلى عدن لتفعيل مؤسسات الدولة كافة والعمل على صرف الرواتب والمستحقات للقطاعين العسكرى والمدنى فى المحافظات المحررة.

ويتضمن اتفاق الرياض "إعادة ترتيبات" القوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية.