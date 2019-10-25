شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يُنظم مهرجان الإبداع العسكرى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القوات المسلحة السودانية، أنها ستنظم "مهرجان الإبداع العسكرى السادس عشر"، تحت رعاية رئيس الأركان المشتركة السودانى الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، خلال الفترة من 27 أكتوبر الجارى، وحتى 11 نوفمبر المقبل.

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وأوضح الإعلام العسكرى أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، سيحضر ختام المهرجان، الذى تنظمه الإدارة العامة للتوجيه والخدمات، تحت شعار "فلتدم أنت أيها الوطن".



ويشمل المهرجان على أشكال مختلفة من الإبداع، منها الأغانى الوطنية، وإلقاء الشعر، وفنون المسرح والدراما، والقصة القصيرة.