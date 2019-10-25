أردوغان يتوجه بالشكر للجيش الوطني السوري

إسطنبول/ الخليج 365

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالشكر للجيش الوطني السوري الذي شارك إلى جانب القوات التركية في عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا.

جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية، الخميس، مع هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي أر تي" بمدينة إسطنبول.

وأعرب أردوغان عن شكره للجيش الوطني السوري الذي قدم 96 شهيدا و374 مصابا خلال عملية "نبع السلام".

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وأشار أن الجيش التركي قدّم 7 شهداء و95 مصابا إضافة إلى 20 شهيدا من المدنيين و187 مصابا خلال العملية العسكرية ضد الإرهابيين.

والثلاثاء الماضي، استضافت مدينة سوتشي قمة تركية ـ روسية، انتهت بالتوصل إلى اتفاق حول انسحاب تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.