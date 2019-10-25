مانشستر يونايتد يتجاوز عقبة بارتيزان

صحيفة الخليج الالكترونية

ارتقى مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى صدارة ترتيب المجموعة الثانية عشر في الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه بارتيزان بلغراد الصربي 1 – صفر، يوم الخميس، في منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات بالمسابقة.

وسجل الفرنسي أنطوان مارسيال هدف المباراة الوحيد للضيوف في الدقيقة 43 عن طريق ركلة جزاء، ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد بارتيزان عند أربع نقاط في المركز الثالث.

وفي المجموعة ذاتها اكتسح الكمار الهولندي ضيفه أستانا الكازاخي6 – صفر. ورفع الكمار رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني، فيما بقى أستانا بدون رصيد من النقاط في المركز الأخير .

وفي المجموعة العاشرة، تعادل روما الإيطالي مع ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني1-1.

وتقدم نيكولا زانيولي لروما في الدقيقة 32، لكن لارس ستيندل سجل هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع من ضربة جزاء. ورفع روما رصيده إلى خمس نقاط في صدارة الترتيب، فيما يتذيل مونشنجلادباخ ترتيب المجموعة برصيد نقطتين.

وفي المجموعة ذاتها، فاز إسطنبول باشاك شهير التركي على فولفيرسبيرغر النمساوي 1 – صفر. ورفع إسطنبول رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، فيما يحتل الفريق النمساوي المركز الثالث بالرصيد ذاته.

وفي المجموعة الحادية عشر، فاز سبورتينغ براغا البرتغالي على بيشكتاش التركي 2 – 1. ورفع الفريق البرتغالي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة، فيما لا زال بشكتاش في مؤخرة الترتيب بدون رصيد من النقاط.

وفي المباراة الثانية، فاز وولفرهامبتون الإنجليزي على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي 2 – 1 . ويحتل وولفرهامبتون المركز الثاني برصيد ست نقاط، فيما يحتل سلوفان المركز الثالث برصيد أربع نقاط

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وتصدر يونغ بويز السويسري ترتيب المجموعة السابعة، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 – صفر على ضيفه فينورد روتردام الهولندي، فيما واصل بورتو البرتغالي نتائجه المخيبة، بعد سقوطه في فخ التعادل 1 – 1 مع ضيفه رينجرز الأسكتلندي.

وارتفع رصيد يونغ بويز إلى ست نقاط في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه رينجرز وبورتو، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما تذيل فينورد الترتيب بثلاث نقاط.

وواصل إسبانيول الإسباني صحوته بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي في المجموعة الثامنة، إثر فوزه 1 – صفر على مضيفه لودوغوريتس رازاغراد البلغاري، فيما حقق فريق فرينكفاروزي المفاجأة بفوزه بالنتيجة ذاتها على مضيفه سيسكا موسكو الروسي.

وتربع إسبانيول على صدارة ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط، متفوقا بفارق نقطة على لودوغوريتس، صاحب المركز الثاني، الذي تلقى خسارته الأولى في المجموعة، في حين احتل فرينكفاروزي المركز الثالث برصيد أربع نقاط، وقبع سيسكا موسكو في ذيل الترتيب بلا نقاط، لتتقلص آماله في حجز إحدى بطاقتي التأهل عن تلك المجموعة إلى الأدوار الإقصائية.

واكتفى فولفسبورغ الألماني بالتعادل 2 – 2 مع مضيفه جينت البلجيكي في المجموعة التاسعة، التي شهدت أيضا تعادل سانت إيتيان الفرنسي 1 – 1 مع ضيفه أوليكساندريا الأوكراني.

ورغم التعادل، ظل فولفسبورغ متصدرا للترتيب برصيد خمس نقاط، متفوقا بفارق هدف وحيد أمام أقرب ملاحقيه جينت، الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط، فيما احتل سانت إتيان وأوليكساندريا المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطتين.

وفرض التعادل الإيجابي 2 – 2 نفسه على لقاء كارباكا آجدام الأذربيجاني مع ضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي في المجموعة الأولى، ليرتفع رصيد كارباكا إلى أربع نقاط في المركز الثاني مؤقتا، فيما حصد أبويل أول نقطة له في المجموعة، ليظل في المركز الأخير.

وتشهد المجموعة مواجهة أخرى في وقت لاحق يوم بين أشبيلية الإسباني وضيفه أف 91 ديديلانغي اللوكسمبورغي.