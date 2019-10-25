الأهلي يكثف تحضيراته لمواجهة الحزم

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صحيفة الخليج الالكترونية
واصل فريق الأهلي اليوم الخميس، تدريباته على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي، وغلب الجانب التكتيكي على مجريات الحصة التدريبية، استعداداً لمواجهة الحزم يوم السبت المقبل على ملعب نادي الحزم.
وقسم مدرب الفريق كريستيان جروس اللاعبين إلى قسمين وأقام مناورة تكتيكية بينهما، طبق من خلالها عدداً من الجمل التكتيكية والجمل الفنية والخططية.
وشهدت التدريبات حضور الفريق الأول حضور ومتابعة المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل.
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