شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المهدى : سندعو إلى عقد مؤتمر إقليمى لإبعاد العراق عن صراعات المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدي، إنه سيدعو إلى عقد مؤتمر إقليمى لإبعاد العراق عن الصراعات بالمنطقة.

وأكد عبد المهدى ، خلال كلمة له أن التظاهر حق شرعى للعراقيين، مشيراً إلى أنه المطالبة بإسقاط الحكومة وانتخابات مبكرة حق شرعى وفقا للدستور ، مشيرا إلى أنه جارى العمل على تشريع لا يسمح للمجموعات المسلحة بتشكيل أحزاب.

ودعا رئيس الوزراء العراقى، إلى أن تكون التظاهرات مرخصة من قبل الدولة لحمايتها، مؤكداً أن استقالة الحكومة من دون بديل دستورى يعنى الدخول فى الفوضى.

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