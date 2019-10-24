عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شركة أمازون تقتحم عالم الأخبار بتطبيق تلفزيوني

الخميس 24 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة أمازون عن تطبيق جديد لتجميع الأخبار لمستخدمي Fire TV في الولايات المتحدة، وفقا لموقع تيك كرانش الأمريكى.



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ويقدم التطبيق الجديد تجربة مميزة لمشاهدي التلفزيون، حيث يقوم بتجميع الأخبار من 20 موقعاً وجريدة عالمية، مثل رويترز وCBS وSports Illustrated، وسي بي اس نيوز، وبلومبيرج، وأخبار أميركا أون لاين.

وأشارت شركة أمازون إلى قرب انضمام صحيفة وول ستريت جورنال، وسي.إن.إن، إلى التطبيق، ووعدت مستخدميها بمواصلة توسيع نطاق اختيار محتوى الأخبار مع مرور الوقت.

وسيكون المستخدمون قادرين على تخصيص التطبيق لعرض المحتوى فقط من الفئات التي تهتم بها، ويمكنك الطلب من أليكسا تشغيل الأخبار للوصول إلى تطبيق الأخبار المجاني الجديد.