- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة أمازون تقتحم عالم الأخبار بتطبيق تلفزيوني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شركة أمازون تقتحم عالم الأخبار بتطبيق تلفزيوني
الخميس 24 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
أعلنت شركة أمازون عن تطبيق جديد لتجميع الأخبار لمستخدمي Fire TV في الولايات المتحدة، وفقا لموقع تيك كرانش الأمريكى.
ويقدم التطبيق الجديد تجربة مميزة لمشاهدي التلفزيون، حيث يقوم بتجميع الأخبار من 20 موقعاً وجريدة عالمية، مثل رويترز وCBS وSports Illustrated، وسي بي اس نيوز، وبلومبيرج، وأخبار أميركا أون لاين.
وأشارت شركة أمازون إلى قرب انضمام صحيفة وول ستريت جورنال، وسي.إن.إن، إلى التطبيق، ووعدت مستخدميها بمواصلة توسيع نطاق اختيار محتوى الأخبار مع مرور الوقت.
وسيكون المستخدمون قادرين على تخصيص التطبيق لعرض المحتوى فقط من الفئات التي تهتم بها، ويمكنك الطلب من أليكسا تشغيل الأخبار للوصول إلى تطبيق الأخبار المجاني الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة أمازون تقتحم عالم الأخبار بتطبيق تلفزيوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.