شاهد.. موالون لحزب الله يهتفون للخمينى وخامنئى وسط العاصمة اللبنانية بيروت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت قناة العربية، فيديو، يوضح هتاف موالون لحزب الله للخمينى وخامنئى وسط العاصمة اللبنانية بيروت، تزامنا مع تظاهرات. يذكر أن، الأمن اللبنانى يحاول السيطرة على إشتباكات نشبت بين متظاهرين وأنصار لحزب الله فيما شهدت مدينة النبطية تظاهرات حاشدة جابت شوارع المدينة، فيما حدث تدافع بين المتظاهرين فى رياض الصلح وتدخلت قوات مكافحة الشغب للسيطرة على الموقف.

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