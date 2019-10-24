شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولون: من المرجح أن يأمر البنتاجون بنشر دبابات ومئات الجنود شرقى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئولون أمريكيون إن وزارة الدفاع (بنتاجون) "من المرجح" أن تأمر بنشر دبابات ومئات الجنود شرقى سوريا.

وأضاف المسئولون الأمريكيون، الذين لم تُذكر اسماؤهم، فى تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أذاعتها اليوم الخميس، أن الدبابات ستقدم من إحدى الوحدات المتواجدة بالفعل فى الوقت الحالى فى منطقة الشرق الأوسط.

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وأوضح المسئولون أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال مستمراً إلى حد كبير إلا أن جميع الأطراف لا تتوافق حوله.

يأتى الإعلان عن هذه الخطط بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقفاً لإطلاق النار شمالى سوريا وإبقاء عدد من الجنود الأمريكيين لحماية آبار النفط.