شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تشهد تخرج 178 مجندة فى قطاع الأمن العام السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رعى مدير الأمن العام بالمملكة العربية السعودية، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربى، اليوم الخميس، حفل تخريج عدد من منسوبات الأمن العام اللاتى تلقين تدريبهن وتأهيلهن فى المعهد النسوى للأمن العام بمدينة تدريب الأمن العام، حسبما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية.

وعبر الحربى عن سعادته برعايته حفل تخريج عدد من منسوبات الأمن العام، وقال إن المرأة السعودية أثبتت نجاحا فى كثير من ميادين العمل، وأضاف: ونحن نحتفل بتخريج دفعة جديدة، لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على الدعم الكريم لقطاع الأمن العام، كما يسرنى أن أتقدم بالتهنئة لكافة الخريجات اللاتى احتفلنا بتخرجهن ليكن إضافة مهمة فى مسيرة الأمن العام، وينضممن إلى إخوانهن رجال الأمن العام الذى سطروا تاريخاً ناصعاً وصفحات من العطاء خدمة للدين ثم المليك والوطن.

وأشاد الحربى بالجدية التى رافقت فترة التدريب لكافة الخريجات طيلة البرنامج التدريبي، مذكرا إياهن بضرورة استشعار المسؤولية، والخوف من الله، والعمل بروح الفريق الواحد، وبذل قصارى الجهد لخدمة الوطن فى أى موقع.

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ويندرج حفل تخرج الدورة الثانية لمجندات الأمن العام ضمن خطط الأمن العام للاستفادة من العنصر النسائى فى عدد من التخصصات الأمنية والفنية، للاستفادة منهن فى أعمال الأمن العام الإدارية والميدانية فى شرط المناطق والمرور وأمن الطرق وأمن المسجد الحرام والمسجد النبوي، إذ يسعى الأمن العام من هذه الخطوة إلى دعم المجال الأمنى بالعديد من التخصصات من الكادر النسائى للعمل الأمنى.

وأقيم الحفل بقاعة الأمير محمد بن نايف بمدينة تدريب الأمن العام، وألقيت كلمة الخريجات التى تم فيها استعراض أهمية الدورة العسكرية والفوائد التى اكتسبنها طوال فترة التدريب التى بدأت فى 11440/10/3 واستمرت حتى 1441/2/25، وبيان المهارات التى تلقينها، وأبرز الدروس النظرية والتطبيقات العملية فى أنظمة وإجراءات المهمات والمسؤوليات المناطة بهن أثناء التحاقهن بوحداتهن فى قادم الأيام.

يذكر أن عدد خريجات هذه الدورة العسكرية الثانية بلغ نحو 178 خريجة تلقين المعرفة فى الإعداد العسكري، والرماية، والأنظمة والقوانين المتعلقة بالعمل الأمني، إضافة إلى مهارات استخدام الحاسب الآلي، واللغة الإنجليزية والاتصالات، والأدلة الجنائية، والإسعافات الأولية.

عقب ذلك، كرم مدير الأمن العام المتميزات ثم سلمت شهادات التخرج، وحضر حفل التخرج عدد من قيادات الأمن العام يتقدمهم مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب اللواء عبدالرحمن المشحن.