ستولتنبرغ: أعضاء الناتو يجرون نقاشات شفافة حول الوضع بسوريا

بروكسل/ الخليج 365

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، إن أعضاء الناتو يجرون نقاشات شفافة وصريحة حيال مستجدات الأوضاع في شمال شرقي سوريا.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين على هامش الجلسة الأولى لاجتماع وزراء دفاع دول الناتو ببروكسل.

وأوضح ستولتنبرغ، أن الحلف يدعم مسيرة الحل السياسي في سوريا.

وأشار إلى وجود اختلافات في الرؤى بين دول الحلف حيال الأزمة السورية، وأن أعضاء الناتو قادرون على تجاوز تلك الاختلافات، كما حصل في السابق.

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وذكر ستولتنبرغ، أن جميع أعضاء الحلف يركزون حاليا على مستقبل سوريا.

وبيّن أن المستجدات الأخيرة ساهمت في تخفيف وتيرة العنف إلى حد كبير.

وقال ستولتنبرغ، "أعضاء الناتو أقروا بمخاوف تركيا الأمنية على حدودها مع سوريا، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل المزيد من المسؤولية لإحلال الأمن والاستقرار في تلك المنطقة.

كما أوضح بأن الدول الأعضاء في الحلف، متفقة على ضرورة الحفاظ على المكاسب التي تحققت في مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.