تسيير دورية للشرطة العسكرية الروسية على الحدود التركية السورية

موسكو / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، أن قوات من الشرطة العسكرية الروسية، سيّرت دورية على الحدود السورية التركية، بموجب التفاهم التركي الروسي بمدينة سوتشي.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن الشرطة العسكرية الروسية أجرت دورية على طول أكثر من 60 كم انطلاقا من مدينة القامشلي(شمال شرق)، على الحدود السورية التركية.

وأضاف أن الشرطة العسكرية الروسية تساعد في سحب عناصر إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" بأسلحتهم خارج نطاق عمق 30 كلم من الحدود التركية السورية.

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والثلاثاء الماضي، استضافت مدينة سوتشي قمة تركية ـ روسية، انتهت بالتوصل إلى اتفاق حول انسحاب تنظيم "ي ب ك" الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.