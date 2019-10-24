مقتل 7 مدنيين في هجمات للنظام السوري على "خفض التصعيد"

إدلب / أشرف موسى/ الخليج 365
قُتل 7 مدنيين وأصيب آخرون، الخميس، جراء هجمات مدفعية للنظام السوري، على سوق ببلدة الجانودية في منطقة "خفض التصعيد" بإدلب، شمال غربي سوريا.
وذكرت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، للأناضول، أن النظام استهدف سوقا في الجانودية التابعة لمدينة جسر الشغور، أسفرت عن مقتل 7 مدنيين وإصابة عدة مدنيين.
وبحسب مرصد تعقب حركة الطيران التابع للمعارضة، نفذت مقاتلات روسية هجمات على بلدات في إدلب مثل كفرنبل وترميلة و معرة حرمة، إضافة إلى بلدة كبينة في ريف اللاذقية.
وفي وقت سابق الخميس، تصدت قوات الجيش الوطني السوري، لمحاولة جيش النظام المدعوم من مجموعات إيرانية وغطاء جوي روسي، التقدم إلى الجنوب الغربي لمنطقة "خفض التصعيد".
وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها لاتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.
إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018 بمدينة سوتشي الروسية على تثبيت "خفض التصعيد".
كما أسفرت الهجمات عن نزوح نحو مليون و42 ألف مدني إلى مناطق هادئة نسبيًا أو قريبة من الحدود التركية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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