الحكومة الفلسطينية تتعهد ببناء منزل هدمته إسرائيل وسط الضفة

أيسر العيس/ الخليج 365

تعهد رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، الخميس، بإعادة بناء منزل عائلة أبو حميد في مخيم الأمعري للاجئين، وسط الضفة المحتلة، والذي هدمه الجيش الإسرائيلي فجرا.

وخلال زيارته صاحبة المنزل، أم ناصر (لطيفة) أبو حميد، قال اشتية: "أؤكد لكم أننا سنبقى على العهد في الوفاء بالتزاماتنا تجاه أسرانا وشهدائنا وعائلاتهم.. وسنبني ما هدمه الاحتلال".

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وفجر الخميس، هدمت قوات الجيش الإسرائيلي، للمرة الثانية خلال أقل من عام، منزل عائلة أبو حميد، بمخيم الأمعري، الذي كان قيد الإنشاء وهو مكون من ثلاثة طوابق.

وكان الجيش قد هدم منزل عائلة أبو حميد في 15ديسمبر/ كانون الأول 2018، بدعوى قيام أحد أبناء العائلة بقتل جندي إسرائيلي.

ويواصل الجيش الإسرائيلي اعتقال 5 من أبناء السيدة لطيفة، ويحكم عليهم جميعا بالسجن مدى الحياة، كما استشهد أحد أولادها، برصاص الجيش الإسرائيلي عام 1994.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.