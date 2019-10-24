"النهضة التونسية": سنتشاور مع كافة الأطراف المعنية لتشكيل الحكومة

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

قالت حركة النهضة التونسية، الخميس، إنها "ستتشاور مع مختلف الأطراف المعنية لتوفير المناخ المناسب لتشكيل الحكومة في أقرب وقت".

جاء ذلك في بيان صادر الخميس، عن الحركة اطلعت الخليج 365 عليه.

وجاءت النهضة الأولى في الانتخابات التشريعية المقامة، في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بحصولها على 52 مقعدًا من أصل 217، ما يخول لها تشكيل الحكومة، باعتبارها صاحبة الأغلبية في البرلمان، وفق الدستور التونسي.

وقال البيان، إن الحركة تواصل وللأسبوع الثاني على التوالي اتصالاتها مع عدد من الشخصيات الوطنية وممثلي الأحزاب والفاعلين السياسيين "لتحديد التصور الأولي لبرنامج الحكومة المقبلة بما يحقق الرفاه والأمن والاستقرار".

وأضاف أن "النهضة ستتشاور مع مختلف الأطراف المعنية وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لتوفير أفضل المُناخات المساعدة على تشكيل الحكومة في أقرب الآجال ومباشرة التحديات التي تنتظرها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية".

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وأعلن مجلس شورى "النهضة"، الأحد، عزمه ترشيح شخصية من داخل الحركة لرئاسة الحكومة المرتقبة، معتبرًا أنها لن تكون حكومة محاصصة حزبية، وإنما ستبنى على قاعدة البرامج المشتركة.

وفي تصريحات سابقة، أعلنت قيادات بالنهضة أن الحركة تستثني من مشاورات تشكيل الحكومة حزب "قلب تونس" (ليبرالي/ 38 مقعدا) والحزب الدستوري الحر (ليبرالي/ 17 مقعدا)، وذلك لشبهات فساد تلاحق الأول، ولـ"الخطاب الإقصائي" للثاني.

وفي سياق متصل، أشادت الحركة بما ورد بكلمة رئيس البلاد قيس سعيد، بمناسبة أدائه لليمين الدستورية، الأربعاء، حول إعلاء الدستور وتطبيق القانون وحماية المال العام ودعم مكتسبات المرأة ومقارعة الإرهاب وإعلاء القيم الإنسانية والثقافية العربيّة الاسلاميّة ووقوف تونس الدائم مع القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية".

والأربعاء، أدى الرئيس الجديد المنتخب قيس سعيد، اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب.

وأكد في خطابه على نقاط عديدة من بينها أنه لا مجال لأي عمل خارج إطار القانون.

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