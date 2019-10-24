السعودية: إجلاء 2088 مواطنا من لبنان منذ بدء الاحتجاجات

الرياض/ الخليج 365

أعلنت السعودية، الخميس، إجلاء 2088 من رعاياها المقيمين في لبنان، منذ بدء الاحتجاجات التي يشهدها منذ أسبوع.

وقالت سفارة المملكة لدى لبنان، في بيان إن "إجمالي عدد السعوديين المُغادرين من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت مُنذ اندلاع الاحتجاجات في لبنان بلغ 2088".

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وسبق أن حذرت الخارجية السعودية، مواطنيها من السفر إلى لبنان "حرصًا على سلامتهم، وتحسبا لأي تداعيات سلبية للأوضاع اللبنانية".

ولم توضح السفارة تفاصيل تعداد مواطني بلادها المقيمين في لبنان، أو خطة إجلائهم من هناك.

ويشهد لبنان منذ الخميس، تظاهرات غاضبة في عدة نقاط ببيروت ومدن عدة، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.