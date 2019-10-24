"الناتو": لم نتلق دعوة لتولي مهمة شمال شرقي سوريا

بروكسل/ الخليج 365
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، الخميس، إن الحلف لم يتلق دعوة لتولي مهمة شمال شرقي سوريا.
تصريح ستولتنبرغ الصحفي، جاء قبل انطلاق جلسات اجتماع وزراء دفاع الحلف الذي يستمر يومين في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وأعرب أمين عام الناتو عن ترحيبه من انخفاض وتيرة العنف إلى حد كبير شمال شرقي سوريا، على ضوء المستجدات الأخيرة.
وردا على سؤال مراسل الخليج 365، فيما إذا كان حلف الناتو سيتولى مهمة بالمنطقة الآمنة المرتقب تأسيسها شمال شرقي سوريا، قال ستولتنبرغ "الناتو لم يتلق دعوة لأداء مهة شمال شرقي سوريا".
وأوضح أن المهم هو إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا، مبينا أن نقاش إمكانية تولي حلف الناتو مهمة شمال شرقي سوريا في الوضع الراهن، قد يزيد من حالة عدم الاستقرار بالمنطقة.
وأكد ستولتنبرغ أن حلف الناتو يدعم وبقوة المرحلة السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في سوريا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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