الشباب يسقط الوحدة بثنائية ويحتل الوصافة «مؤقتاً»

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صحيفة الخليج الالكترونية
حقق الشباب فوزاً مهماً وغالياً على ضيفه الوحدة بهدفين ، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب الأمير خالد بن سلطان في نادي الشباب بالرياض، ضمن مباريات الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سجل هدفي الشباب كلاً من سيباستياو جونيور عند الدقيقة 64، وأضاف اللاعب عبدالله الحمدان الهدف الثاني عند الدقيقة 79.
بهذه النتيجة ارتفع الشباب برصيده إلى 15 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني “مؤقتاً”، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 12 نقطة ليتراجع إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري.
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