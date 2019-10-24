إصابة 13 شخصاً إثر حادث مروري بالمدينة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أدى انكفاء مركبة عائلية على طريق الملك عبدالله بالمدينة المنورة لإصابة أكثر من 13 شخصاً، اليوم الخميس.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة خالد بن مساعد السهلي، أن عمليات الهيئة تلقت في تمام الساعة 16:53 من عصر الخميس بلاغاً يفيد بوقوع حادث في طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) مقابل حي الخالدية واحتمالية وجود أكثر من 10 حالات.
وأضاف: تم توجيه 6 فرق إسعافية، اثنتان منها فرق عناية متقدمة إلى الموقع، حيث اتضح وجود 13 إصابة، تم نقل 11 حالة فيما تم معالجة حالتين في الموقع، وتم نقل أكثر الحالات لمستشفى المدينة العام بعد التنسيق مع عمليات الشئون الصحية.
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